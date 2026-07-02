Tag der Offenen Tür auf der neuen Giraffenanlage

Am kommenden Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juli 2026, gibt es eine einmalige Sonderaktion im Kölner Zoo. Gäste können an diesen beiden Tagen die Innen- und Außenbereiche bewundern, die bald exklusiv den Giraffen vorbehalten sein werden – also genau dort stehen, wo künftig die höchsten Landsäugetiere der Erde leben. Wichtig: Giraffen sind derzeit noch nicht zu sehen. Ihr Einzug erfolgt in Kürze.

„Wir wollen den Menschen die Chance geben, sich unser neues Highlight und all die dort entstandenen Möglichkeiten für eine moderne Giraffenhaltung anzuschauen. Diese Gelegenheit bietet sich jetzt, wo die Anlage fertig ist und die Tiere noch nicht eingezogen sind“, so Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg, Vorstände des Kölner Zoo.

Das Zusatzangebot gilt zu den regulären Eintrittspreisen. An beiden Tagen informieren Zoobegleiterinnen und -begleiter am Zoomobil über den Neubau und das Haltungskonzept, das mit der Giraffenanlage verbundene Artenschutzprojekt des Kölner Zoos in Kenia sowie über die Biologie der höchsten Landsäugetiere der Erde.

Die aus den 60er Jahren stammende Giraffenanlage im Kölner Zoo ist in den vergangenen rd. zwei Jahren aufwendig kernsaniert und wesentlich erweitert worden. Sie bietet ihren Bewohnern auf Innen- wie Außenanlagen nun deutlich mehr Platz sowie neue Tierbeschäftigungsmöglichkeiten nach aktuellem Stand der Wissenschaft. Auch energetisch hat der Zoo hier groß gedacht und u.a. für Gründach, Photovoltaikanlage und Anschluss an das Fernwärmenetz gesorgt.

Wichtig: Es sind noch keine Giraffen zu sehen. Diese kommen erst nach dem Tag der Offenen Tür aus anderen Zoos in Köln an.