„Biergärten geben uns viel Lebensfreude und stehen für viele wunderbare Begegnungen“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Deshalb hat der Biergarten einen Ehrentag verdient.“ Zwar hat sich die Biergartenkultur im Rheinland erst spät in den 1980er-Jahren entwickelt. Mittlerweile steht aber die Region für wunderschöne Biergärten in ländlichen und urbanen Gegenden. In Köln wird jede genehmigte Freifläche als Außengastronomie genutzt und reichlich frequentiert. Fast 100 Gastronomien feiern diesen Tag: klassische Biergärten wie das Maybach in der Kölner Innenstadt, Brauhaus-Biergärten wie das Gaffel am Dom oder auch Szene-Gastros wie das Station am Eigelstein.

Der Biergarten im Innenhof des Marienbild in Braunsfeld mit dem einzigartigen Gaffel-Baum ist ebenso dabei wie der kleine, aber feine Außenbereich des Ringströßjes am Alten Militärring in Müngersdorf. Im Sommer letzten Jahres eröffnete das Parkcafé, das mitten im Rheinpark liegt und über eine wunderschöne Außenterrasse verfügt. Dort wird der 20. Mai gefeiert wie auch im denkmalgeschützten Brühler Kaiserbahnhof, der zu den schönsten Biergärten des Rheinlands gehört. In Berlin wird im Gaffel Haus an der Friedrichstraße auf den Tag des Biergartens mit Gaffel Kölsch angestoßen. Auf der gegenüberliegenden Spreeseite wird in der Ständigen Vertretung Rheinland (StäV), das eine der bekanntesten Biergärten der Hauptstadt führt, auch mit Gaffel Kölsch zugeprostet. In einigen Objekten gibt es für die Gäste am 20. Mai besondere Angebote. Im Gaffel am Dom wird zu jeder Haxe ein Gaffel Wiess gratis dazugegeben. Der Joode Lade schenkt Gaffel Wiess in gefrorenen Krügen aus.

Weitere Infos: www.gaffel.de/biergarten

