Der 23. April gilt als Tag des deutschen Bieres und erinnert an das Reinheitsgebot von 1516. Mit dem 24. April folgt nun ein neuer Impuls für die Bierkultur: Der Kölner Biersommelier Michael Busemann ruft diesen Tag zum Tag des deutschen alkoholfreien Bieres aus. Ziel ist es, einer Kategorie mehr Aufmerksamkeit zu geben, die in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Alkoholfreies Bier entwickelt sich zunehmend vom Nischenprodukt zur festen Größe im Markt und ist für viele Konsumenten selbstverständlicher Bestandteil ihres Alltags.

„Der 23. April steht für über 500 Jahre Brautradition. Der 24. April richtet den Blick nach vorne“, sagt Michael Busemann, der seine zertifizierte Ausbildung bei Doemens, eine der renommiertesten Bier Akademien weltweit, absolviert hat. „Alkoholfreies Bier ist kein Verzicht, sondern eine bewusste Entscheidung für Genuss.“

Die Initiative verweist auch auf die besondere Rolle deutscher Brauereien bei der Entwicklung alkoholfreier Biere. Erste Versuche reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück, als 1895 sogenannte Reformbiere in Abstinenzlokalen angeboten wurden. 1907 brachte die Flensburger Actienbrauerei mit „Perplex“ eines der ersten alkoholfreien Biere auf den Markt, das sich jedoch geschmacklich noch nicht durchsetzen konnte. Auch international wurde experimentiert: Während der US-Prohibition ab 1919 entstand das sogenannte Near Beer, ein alkoholarmer Bierersatz unter 0,5 % Vol.-Alk. Der entscheidende Durchbruch gelang jedoch erst deutlich später und maßgeblich durch deutsche Brauereien, die alkoholfreies Bier durch moderne Brauverfahren zur Marktreife führten.

Lange Zeit wurde alkoholfreies Bier vor allem funktional wahrgenommen, etwa im Kontext von Straßenverkehr oder Sport. Dieses Bild hat sich grundlegend verändert. Alkoholfreie Biere stehen heute für hochwertige Braukunst, differenzierte Geschmacksprofile und vielseitige Konsumsituationen. Sie erweitern die Bierkultur, ohne klassische Produkte zu ersetzen.

Der neu ausgerufene Aktionstag soll als Plattform für Brauereien, Gastronomie und Handel dienen, um das Thema alkoholfreies Bier stärker in den Fokus zu rücken. „Alkoholfreies Bier ist Teil der deutschen Bierkultur. Es ist an der Zeit, das auch sichtbar zu machen“, so Michael Busemann.