Talentierte Sprinter im Fokus am 11. Juli

Im Mittelpunkt des sportlichen Programms (8 Rennen) steht am Samstag mit dem „Großer Preis der KKG Nippeser Bürgerwehr 1903 e.V.“ ein Ausgleich II über 1.400 Meter, in dem elf Pferde an den Start kommen. Neben den Kölner Top-Quartieren von Trainer Peter Schiergen und Andreas Suborics, die mit dem Ittlinger Springtime (Bauryzhan Murzabayev) und West Man (Benjamin Marie) erste Chancen anmelden, ist auch der vor Wochenfrist im Deutschen Derby mit Dardanos erfolgreiche Trainer Andreas Wöhler aus Gütersloh gleich mit einer Doppelspitze vertreten. Sowohl Nightdance Wood mit Stalljockey Eduardo Pedroza als auch Savoja unter David Liska sind ernst zu nehmende Kandidaten, die man für einen der vorderen Plätze beachten muss.

Frühes Kommen empfiehlt sich zudem, denn mit dem talentreichen jüngsten Jahrgang kommen wohlmöglich die Stars von morgen an den Start. Die weiteste Anreise nimmt dafür der in Frankreich bei Amy Murphy trainierte Gunnar Enlund auf sich. Die erste Prüfung (Gerolsteiner Preis) wird um 11:30 Uhr gestartet. Danach präsentierten sich neben dem Derbyjahrgang (3. Rennen Preis der Cölner Hofbräu FRÜH) und offenen wie spannenden Handicaps auch die Amateure im 1. Lauf zum VERO – Amateur-Pokal. Hier empfiehlt sich ein Blick auf die niederländischen Gäste Crocus (Rens Verberkt) und Klein Blue (Matthew Johnson), die in solchen Aufgaben stets einen Hinweis wert sind.

Ein Traditionskorps des Kölner Karnevals unterstützt den Renntag als Partner

Der FRÜH Sommer-Renntag lebt auch von einer starken Partnerstruktur aus dem Früh-Kosmos. Neu dabei ist im Jahr 2026 das Traditionskorps der KKG Nippeser Bürgerwehr 1903 e.V., welche das Patronat im Hauptrennen übernimmt. Präsident Michael Gerhold wird die Ehrenpreise übergeben. Die Gesellschaft nutzt den Renntag, um mit Kameraden und Familien außerhalb der Session einen schönen Tag zu verbringen.

Weitere Partner sind Gerolsteiner, Handelshof, FINCKE Holding GmbH, Ecolab Deutschland GmbH, Alsco Berufskleidungs-Service GmbH sowie das Architekturbüro Schlüter, welches zum ersten Mal einen Renntag unterstützt.

Familienprogramm zum Früh Sommer-Renntag

Neben spannenden Rennen bietet der Früh-Sommerrenntag ein umfangreiches Familienprogramm rund um das Team im Rennbahn-Kinderland. Zum FRÜH Sommer-Renntag gibt es tolle Attraktionen, wie beispielsweise u.a. das Kinderkarussell, kostenloses Ponyreiten (im Schatten), eine Hüpfburg und das Kinderschminken. Zu den sommerlichen Temperaturen wird es Wasserspiele für die Jüngsten auf der Wiese neben dem Kinderland geben – Abkühlung und Spaß sind also garantiert. Natürlich ist auch für ein Plätzchen im Schatten an unserem Kinderland gesorgt. Auch für alle vierbeinigen Begleiter bieten wir eine Cooling Station an, damit an dem sommerlichen Renntag niemand durstig bleiben muss.

Geländeöffnung ab 10:00 Uhr, Veranstaltungsbeginn: 11:00 Uhr, Start des 1. Rennens: 11:30 Uhr. Start des Hauptrennens: 13:30 Uhr.

Tickets der Kategorie Sitzplatz & Stehplatz inkl. Tribüne 2 und ÖPNV-Ticket ab 12,00 EUR.

Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, ab 6 Jahren bis 14 Jahre 6,00 EUR.

Weitere Infos und Tickets finden unter www.koeln-galopp.de