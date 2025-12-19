Tarifanpassung im VRS

Mit dem Jahreswechsel und im Verlauf des Jahres 2026 kommen auf die Fahrgäste im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS) einige Anpassungen zu. So kostet das bundesweit gültige Deutschlandticket ab dem 01. Januar 2026 monatlich 63 Euro statt zuletzt 58 Euro. Die Ticketpreise im VRS-Tarif steigen zum 01. Januar 2026 um durchschnittlich 1,9 Prozent. Das hat die Verbandsversammlung nach entsprechender Empfehlung des Beirats der im VRS verkehrenden Unternehmen final beschlossen. Vor dem Hintergrund steigender Preise für Personal und Material ist die Anpassung notwendig, um die hohen Kosten aufzufangen und die Liquidität der Verkehrsunternehmen zu sichern.

Die zum 01. Januar anstehende Preismaßnahme im VRS tangiert lediglich einen geringen Teil der Fahrgäste. Denn inzwischen werden 90 Prozent aller Fahrten im VRS mit einem Deutschlandticket oder mit dem digitalen Luftlinientarif eezy.nrw unternommen. Rund 800.000 Menschen monatlich sind mit einem Deutschlandticket im VRS-Gebiet unterwegs.

Stufe 1 der Tarifreform wird zum 01. Juni umgesetzt

Im Rahmen der ersten Stufe der Tarifreform von VRS und Aachener Verkehrsverbund (AVV) reduziert sich die Zahl der Preisstufen zum 01. Juni 2026 von 16 auf zunächst vier. Die Kurzstrecke bleibt für eine Übergangsphase bis zum 31. Mai 2028 erhalten. Bereits heute ist eezy.nrw für den absolut überwiegenden Teil der Fahrgäste attraktiv – nicht nur durch seine Einfachheit, sondern auch durch einen geringeren Preis im Vergleich mit konventionellen Tickets. eezy.nrw im VRS fährt anhaltend neue Monatsrekorde ein: Allein im November 2025 wurden 195.000 Fahrten unternommen. Die Zufriedenheit bei eezy.nrw ist enorm hoch: Im Rahmen einer landesweiten Befragung im Frühjahr 2025 erhielt der smartphonebasierte Luftlinientarif 4,42 Sterne auf einer Fünfer-Skala und 93 Prozent Weiterempfehlungsrate.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit

Bereits gekaufte Tickets, deren Preis sich geändert hat, bleiben noch bis zum 31. März 2026 gültig und können danach noch drei Jahre lang umgetauscht werden. Dabei ist dann lediglich die Differenz zum aktuellen Ticketpreis zu bezahlen.