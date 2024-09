Team der Sparkasse KölnBonn beim B2Run

Teamspirit erleben, sportliche Leistung erbringen und Spaß haben – darum ging es beim gestrigen Firmenlauf B2Run in Köln. Die Sparkasse KölnBonn hat für ihr Laufteam noch ein weiteres Ziel ausgerufen: gemeinsam Gutes tun. Für jeden Läufer und jede Läuferin, die für die Sparkasse KölnBonn beim B2Run angetreten ist, spendet das Finanzinstitut jeweils 35 Euro an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS). So viel kostet die Typisierung der Gewebemerkmale und Registrierung als potentielle Stammzellspendende.

Trotz heftiger Regenfälle und kühler Temperaturen gingen 123 Mitarbeitende der Sparkasse KölnBonn an den Start und meisterten die Strecke von 5,3 Kilometern rund um das Rheinenergie-Stadion mit großer Motivation. Insgesamt kam so eine Summe von rund 4.300 Euro zusammen, mit der die DKMS nun 123 Typisierungen finanzieren kann.

Diese Aktion passt zum neuen Markenversprechen der Sparkasse KölnBonn: "Füreinander Hier". Mit dieser Botschaft möchte sie ihr großes bürgerschaftliches Engagement nach außen noch sichtbarer machen. Allein im Jahr 2023 hat sie 13,5 Millionen Euro für 2.900 Fördermaßnahmen vergeben und gehört damit zu den größten nicht-staatlichen Förderinnen in Köln und Bonn. In diesem Jahr wird der Fördertopf um weitere fünf Millionen Euro aufgestockt. Auch für die Mitarbeitenden soll die Botschaft "Füreinander Hier" spürbar werden, weshalb auch sie ermuntert werden, sich zu engagieren – z. B. als Läuferinnen und Läufer für den guten Zweck.