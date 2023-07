Tenrek im Kölner Zoo geboren

Die Tenreks oder Tanreks (Tenrecidae) sind eine auf Madagaskar lebende Säugetierfamilie. Die Gruppe umfasst vor allem igel- und spitzmausähnliche Vertreter. Die nicht allzu großen Säugetiere sind hauptsächlich nachtaktiv, leben weitgehend einzelgängerisch und ernähren sich von Wirbellosen. Sie haben sich an unterschiedliche Lebensweisen angepasst. So gibt es unter den Tenreks grabende, bodenbewohnende, baumkletternde und im Wasser lebende Formen. Dadurch nutzen die Tiere verschiedene ökologische Nischen, die aufgrund fehlender Konkurrenten unter den Säugetieren auf Madagaskar unbesetzt geblieben waren. Im Kölner Zoo leben nun insgesamt 3 Kleine Igeltenreks. Vater und Mutter sind 7 Jahre alt und sind ebenso gebürtige Kölner. Der Nachwuchs wurde am 23.6. im Kölner Zoo geboren. Zunächst war das Kleine blind – erst nach knapp zwei Wochen haben sich die Augen geöffnet. Jetzt fängt es an, mit seinen Eltern sein Terrarium im kleinen Nachtierhaus des Madagaskarhauses zu erkunden.

Lebensraum Madagaskar

Die Tenreks sind auf Madagaskar verbreitet. Lediglich der Große Tenrek kommt auch auf den Maskarenen, Seychellen und dem Archipel der Komoren vor, er ist dort aber wohl in allen Fällen durch den Menschen eingebracht worden. Die Tiere bewohnen auf Madagaskar eine Vielzahl von Lebensräumen, diese schließen die feuchten Regenwälder des östlichen und zentralen Inselteils, die trockenen Wälder des westlichen und die Dornbuschsavannen des südwestlichen ein. Die meisten, vor allem kleineren Vertreter kommen in enger umgrenzten Lebensräumen vor.

Obwohl Tenreks nicht bedroht sind, sind sie eine Botschafterart für Madagaskar, das drittärmste Land der Welt. 80% der Waldfläche Madagaskars sind bereits verloren. Deshalb engagiert sich der Kölner Zoo besonders für den Schutz der Tiere Madagaskars. Gleich drei Artenschutzprojekte profitieren von der Unterstützung des Zoos: im Süden, wo der Zoo eine Forschungsstation aufgebaut hat, im Westen, der Heimat der Coquerels-Sifakas, und im Osten, wo in der „Madagascar Fauna and Flora Group“ vielen Zoos Lemuren und ihren Lebensraum beschützen. Für den kleinen Tenrek im Kölner Zoo kam man auch eine Patenschaft übernehmen.

