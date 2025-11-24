Mit dem Start des Padel Society Winter Circuits feiert Köln die Eröffnung von „The Cube“, der modernsten Padel-Halle Deutschlands. Die Premium-Location im Carlswerk setzt Maßstäbe: über 4.000 m² Spielfläche, zwei Outdoorcourts sowie elf Indoorcourts, ein großzügiger Gastro-Loungebereich sowie eine 150 m² große Indoor-Dachterrasse mit beeindruckendem Blick über das Gelände.

Padel kombiniert Tennis und Squash, wird im Doppel gespielt und bietet durch den Einsatz der Wände ein extrem dynamisches Spielerlebnis. Der Sport gilt als Trendsport Nr. 1, ist leicht zu erlernen und begeistert Anfänger und erfahrene Sportler. „Wir wollen zeigen, wie viel Spaß und Dynamik in diesem Sport steckt“, sagt Mark Mestan, Organisator des Padel Society Winter Circuit. „Tolle Erlebnisse gibt es nicht nur auf dem Court, sondern auch danach bei der Aftershow-Party.“

Der Turniermodus umfasst Mixed-, Damen- und Herrenfelder, die in Newcomer und Pros unterteilt sind. Jedes Team bestreitet mindestens zwei Spiele, zusätzlich stehen ganztägig die Singlecourts für freies Spiel zur Verfügung. DJ-Sounds begleiten das Turnier, bevor es in die Afterparty übergeht. Die Teilnehmer können sich auf die angesagtesten Tennis- und Padel-Looks freuen. Schläger und Bälle werden bereitgestellt.

Ein Shuttle-Service aus der Stadt erleichtert die Anreise, und ein hochwertiges Catering sorgt für beste kulinarische Begleitung. Im Ausschank sind Gaffel Kölsch und Gaffels Fassbrause.