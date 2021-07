TimeRide Köln

Der Start der neuen virtuellen Zeitreise ins Köln von 1926 steht endlich fest. Ab dem 28. August 2021 können Gäste in der Erlebnisausstellung am Alter Markt mitten in die turbulenten 1920er-Jahre in der Domstadt eintauchen. Multisensorische Spezialeffekte, interaktive Elemente und ein emotionaler 360-Grad-Rundumblick lassen dabei das kölsche Lebensgefühl jener Zeit hautnah spürbar werden. So werden die BesucherInnen zu Zeitzeugen des damaligen Alltags, aber auch der improvisierten und zuvor jahrelang untersagten Karnevalsumzüge.

Weitere Infos und Tickets unter: www.timeride.de/koeln

