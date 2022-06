Trachten statt Karnevalskostüme

Statt kölsche Tön gibt es am Heumarkt Alpines zu hören. Denn am Samstag, 11. Juni, findet das 1. Alphorntreffen in Köln statt. 75 Alphornbläser aus Berlin, Saarland, Bayern, dem Allgäu, Köln und dem Bergischen Land bieten den Altstadtbesuchern nicht nur lange, tiefe Töne, sondern auch ein ungewöhnliches Bild: Tracht und Alphorn statt Karnevalskostüm und Trumm.

Organisiert wird das Treffen von den Mutzbacher Alphornbläsern. Sie stammen aus Köln und Umgebung und haben die Alphorngruppen ins Rheinland eingeladen. Die Mutzbacher wurden 2005 gegründet und treten jährlich in Deutschland und Österreich auf. Gespielt haben sie bereits in Köln mit den Höhnern im Dom, in der Philharmonie mit dem Kölner Polizeichor, bei Loss mer Weihnachtsleeder singe im RheinEnergieSTADION und im Gürzenich anlässlich einer Ehrung von Reinhold Messner. „Bei dieser Veranstaltung haben wir die Kölner Oberbürgermeisterin kennengelernt, die uns mit Ihrem Team unterstützt hat“, sagt Stefan Wiemer, Leiter der Mutzbacher Alphornbläser – Die Kölner.

Unterstützt wird das Treffen in Köln von der Privatbrauerei Gaffel. Es wird einen großen Fassbieranstich für die Gäste auf dem Heumarkt geben. Auch bei der Abendveranstaltung in Odenthal wird Gaffel ausgeschenkt. „Wir freuen uns, dass wir bei diesem für Köln außergewöhnlichen Treffen dabei sind“, sagt Gaffel Produktmanager Sebastian Lenninghausen. Am Tag vor den Treffen werden zudem 50 Alphornbläser und Gäste aus dem Allgäu im Gaffel am Dom Kölsch und kölsche Brauhauskultur kennenlernen.

Das Alphorntreffen wird am Sonntag mit diversen Einzelvorträgen und einem weiteren Gesamtchor aller Alphornbläser im Rahmen des Odenthal-Festes abgerundet.

Alphorntreffen in Köln, Samstag, 11. Juni, 13.30h, Heumarkt, Fassanstich und Ausschank für Gäste auf dem Heumarkt, 14.30h. Sonntag, 12. Juni, 10-15 Uhr in Odenthal.

