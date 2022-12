Übernachten wie im Brauhaus

Wer einmal in einem Brauhaus aufwachen möchte, muss ins Urban Loft Cologne gehen. Im Design- und Lifestyle Hotel am Eigelstein wurde ein Zimmer mit echt kölschem Lebensgefühl eingerichtet. Außen hängt ein Speisekartenkasten mit dem Kölschen Grundgesetz. Beim Betreten des Zimmers kommt das große Aha-Erlebnis. Der Blick fällt auf eine Wand, die einer Theke im Gaffel am Dom nachempfunden ist. Auf der gegenüberliegenden Seite hängt ein Brauhausfenster aus Bleiglas. Überall gibt es stilechte Gimmicks wie ein Gaffel-Holzfass, den Kölschen Boore als Wandgemälde oder die Badezimmer-Matte als quadratischer Bierdeckel. 21 original beschriftete Bierdeckel hängen eingerahmt an einer Wand. Die Arbeit eines Köbes wird so zur Kunst.

„Das Gaffel-Zimmer ist detailreich und mit viel Liebe eingerichtet“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR. „Nicht nur für Gaffel- und Kölsch-Fans ist eine Übernachtung ein absolutes Erlebnis.“ Der Dom darf da natürlich nicht fehlen. Aus dem goldgerahmten Fenster fällt der Blick auf das Weltkulturerbe und lässt das „Kölsche Hätz“ höher schlagen. Die Gestaltung erfolgte in Zusammenarbeit mit Gaffel und dem StudioBoo. Zur Ausstattung gehören noch USB Port, Smart TV, kostenfreies W-LAN, Klimaanlage und Safe. Pro Gast gibt es zwei Kölsch im nahegelegenen Gaffel am Dom aufs Haus. „Es gibt bereits einen echten Run auf das Zimmer“, freut sich Urban Loft Host Miho Radic. „Unser Kölner Urban Loft steht auf dem ehemaligen Gelände von Gaffel. Daher fühlen wir uns sehr eng mit der Brauerei verbunden.“

Das Gaffel-Zimmer ist ab sofort buchbar: urbanlofthotels.com/cologne/booking

