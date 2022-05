Das Exekutivkomitee des Europäischen Fußball-Verbandes (UEFA) hat im Rahmen seiner Sitzung, am Dienstag den 10. Mai, in Wien den Spielplan für die Fußball-Europameisterschaft 2024 bekannt gegeben, die in zehn Städten in Deutschland ausgetragen wird. Damit steht fest: Am EM-Spielort Köln finden insgesamt fünf Partien der UEFA EURO 2024 statt, darunter vier Vorrundenspiele sowie ein Achtelfinale. Deutschland steht als Gastgeber an der Spitze der Gruppe A, dementsprechend finden zwei Vorrundenspiele aus der deutschen Gruppe (ohne deutsche Beteiligung) in Köln statt.

Die Kölner Termine in der Übersicht:

Samstag, 15. Juni 2024 Vorrunde Gruppe A (A3 gegen A4)

Mittwoch, 19. Juni 2024 Vorrunde Gruppe A (A2 gegen A4)

Samstag, 22. Juni 2024 Vorrunde Gruppe E (E1 gegen E3)

Dienstag, 25. Juni 2024 Vorrunde Gruppe C (C4 gegen C1)

Sonntag, 30. Juni 2024 Achtelfinale (1B gegen 3 A/D/E/F)

Die Uhrzeiten stehen noch nicht fest.

Im nächsten Schritt findet im Oktober dieses Jahres in Frankfurt die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die UEFA EURO 2024 statt. Als Gastgeber muss sich die deutsche Mannschaft nicht qualifizieren. Die Auslosung der Endrundengruppen erfolgt schließlich im Dezember 2023 in Hamburg, wenn feststeht, welche 24 Nationen die Qualifikation für das Turnier geschafft haben.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: „Noch sind es gut 700 Tage bis zum Anpfiff der UEFA EURO 2024 hier bei uns in Köln. Gemeinsam mit allen Kölner*innen freue ich mich aber schon heute auf ein buntes, friedvolles Zusammentreffen der europäischen Fußballnationen, zu dem wir alle Fans in unsere Stadt einladen und willkommen heißen! Mit unserer berühmten rheinischen Gastfreundlichkeit werden wir im Juni 2024 dazu beitragen, dass das Herz der Fußball-Europameisterschaft hier bei uns im Rheinland schlägt.“

Lutz Wingerath, Geschäftsführer Kölner Sportstätten GmbH: „Auf diesen Tag hat das gesamte Sportstätten-Team hin gefiebert, denn jetzt wissen wir ganz genau, wie viele tolle Fußballfeste wir ausrichten dürfen und wann diese stattfinden. Das macht es noch mal greifbarer und die Vorfreude steigt noch mal deutlich an. Jeder weiß jetzt, dass es nicht mehr weit hin ist bis zu diesem Ereignis, auf das sich unser Team aber auch die ganze Stadt so sehr freut. Deswegen ist das aus meiner Sicht ein Meilenstein in der Vorbereitung und Ansporn, jetzt alle Kräfte zu bündeln, um ein perfekter Gastgeber zu sein.“

Weitere Infos unter: www.stadt-koeln.de/uefaeuro2024

