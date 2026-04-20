Unter den führenden Zoos in Europa

Der Kölner Zoo erfüllt die höchsten Kriterien der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und bleibt auch in den kommenden fünf Jahren Vollmitglied des Zusammenschlusses wissenschaftlich geführter Zoos in Europa. Der EAZA-Verband gab dies nun auf einer Tagung in den Niederlanden bekannt.

Der Kölner Zoo wurde dafür im vergangenen Herbst von verschiedenen internationalen Experten umfangreich geprüft. Die Audits fanden sowohl während als auch nach den Öffnungszeiten statt. Sie umfassten Prüfungen der Tierhaltung mit z.B. Versorgung und Gehege-Größen. Gescreent wurden aber auch viele weitere betriebliche Abläufe wie etwa die Buchhaltung und Mittelverwendung. Hinzukamen Interviews mit den Beschäftigten aus unterschiedlichen Abteilungen und über verschiedene Hierarchie-Ebenen hinweg. Nach Abschluss des Screenings schlugen die Prüfer dem Membership and Ethics Committee der EAZA vor, dass der Kölner Zoo auch für die kommenden fünf Jahre die Vollmitgliedschaft erhalten soll, was nun bestätigt wurde.

Unter dem Dach der EAZA werden 450 Erhaltungsprogramme für bedrohte Arten koordiniert

Der Kölner Zoo ist Gründungsmitglied der EAZA und hat sich bereits 2017 erfolgreich freiwillig screenen lassen. Die EAZA stellte im vergangenen Jahr die Regel auf, dass sich Mitglieder spätestens alle fünf Jahre einem Screening unterziehen müssen. Die EAZA vereint über 400 Mitglieder in 47 Ländern. Der Verband mit Sitz in Amsterdam umfasst Zoos, Aquarien und weitere assoziierte Einrichtungen aus ganz Europa und Westasien. Die EAZA-Mitgliedzoos managen rd. 450 bedrohte Tierarten in sogenannten Erhaltungszuchtprogrammen, in denen ganz konkrete Artenschutzarbeit wirkungsvoll gebündelt wird.

„Wir sind stolz darauf, dass wir die Ansprüche der wissenschaftlich geführten Zoos des Europäischen Zooverbandes wieder vollumfänglich erfüllt haben,“ so der Direktor des Kölner Zoos, Prof. Theo B. Pagel. Er ergänzt: „Mit dieser Auszeichnung unterstreichen wir unseren eigenen Anspruch als wissenschaftlich geführter Zoo. Sie belegt, dass wir einerseits wichtiger Akteur der internationalen Artenschutzarbeit sind. Andererseits zeigt es unsere Kompetenz als lokaler Wohlfühl- und Erlebnisort mit packender Umweltedukation, die Menschen für Tiere begeistert.“

Von Vietnam bis Weidenpesch: Bericht lobt Biodiversitäts- und Bildungs-Engagement

In ihrem Bericht hoben die Screener insbesondere die Artenschutz- und Bildungsarbeit des Kölner Zoos hervor. Allein in den vergangenen drei Jahren unterstützte er weltweit Artenschutzprojekte mit mehr als 1,5 Mio. Euro – von der Me Linh-Station im Norden Vietnams bis zum Wechselkrötenprojekt in Köln- Weidenpesch. Ebenso zeigten sich die Screener von der Tierhaltung und insbesondere den zuletzt sukzessive ausgebauten Beschäftigungs-Programmen und Medical Trainings beeindruckt. Der Dank des Vorstands geht an alle Beschäftigten, die in den unterschiedlichen Abteilungen am Erfolg des Kölner Zoos mitarbeiten und dafür sorgen, dass die hohen Standards des Europäischen Zooverbandes gelten.

Der Kölner Zoo konnte sich jüngst über weitere Auszeichnungen freuen. „Global Humane“, weltweit größter Zertifizierer von Einrichtungen, die für den Tierschutz arbeiten, hat den Kölner Zoo 2024 für seine Haltungsstandards ausgezeichnet – als ersten Zoo in Deutschland. Zusammen mit der „Species Survival Commission“ der Weltnaturschutzunion (IUCN) hat der Zoo außerdem jüngst in Köln ein Artenschutzzentrum gegründet – ebenfalls eine Pioniertat für Zoos im deutschsprachigen Raum.