Veedels- und Demokratiefest am Bürgerhaus Stollwerck

Am Samstag, den 23.08.2025 findet am Bürgerhaus Stollwerck das diesjährige Veedels- und Demokratiefest statt. Die Feier wird gemeinsam mit dem Förderverein des Bürgerhauses und mit Unterstützung des Fördervereins der Sparkasse KölnBonn e.V. ausgerichtet. Die Veranstaltung bildet den Höhepunkt verschiedener Aktionen, die im Rahmen des Projekts „Köln wählt Demokratie“ der „Kölner Elf“, dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser und Bürgerzentren, stattfinden. Die BesucherInnen erwartet ein buntes Programm, das für alle Interessierten etwas zu bieten hat. Neben Aktionen für Kinder und Jugendliche wird es ein kulturelles Programm geben. Unter Moderation von Helmut Frangenberg werden die OberbürgermeisterkandidatInnen der in der Innenstadt vertretenen Parteien an einer Podiumsdiskussion teilnehmen und sich zu allgemeinen kommunalpolitischen Themen, aber auch zu Themen, die das Veedel und die Bürgerhäuser betreffen, äußern.

Programm:

14:00 Uhr - Eröffnung

14:30 Uhr - Kreativworkshop

15:30 Uhr - Talk mit den OB-KandidatInnen; Moderation: Helmut Frangenberg

16:30 Uhr - Thilo Seibel / Kabarett

18-20 Uhr - Live-Musik mit „Buntes Herz“

Das Team des Bürgerhauses und des Fördervereins wird einen Pop-up-Biergarten und eine Hüpfburg einrichten. Mit Food-Trucks wird für das leibliche Wohl gesorgt.