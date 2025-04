Verlosung: legendärer 1965er Ford Mustang

Freiheit, Abenteuer und pure Nostalgie verlost die Privatbrauerei Gaffel. Bei der neuen Frühjahrsaktion gibt es einen echten Klassiker zu gewinnen: einen Ford Mustang aus dem Jahr 1965. Weiterhin werden 111 Partyfässchen im Mustang-Design verlost.

Der 1965er Ford Mustang ist eines der legendärsten Fahrzeuge der Automobilgeschichte. Das Modell wurde erstmals am 17. April 1964 auf der Weltausstellung in New York präsentiert und entwickelte sich schnell zum Kultauto. Er war nicht nur auf der Straße eine Ikone, sondern auch im Kino ein echter Star. Unvergessen sind seine Auftritte in Klassikern wie Bullitt, Nur noch 60 Sekunden oder Fast & Furious.

Besonders gefragt war der Reihensechszylinder mit 3,3 Litern Hubraum, 3-Gang-Automatik und 105 PS. Genau dieses Modell wird im Rahmen des Gaffel-Gewinnspiels verlost.

× Erweitern Foto: Gaffel

Der Oldtimer ist vollständig original erhalten, inklusive der dunkelblauen Lackierung, stilvollen Ledersitze im selben Farbton und dem weißen Cabriodach.

Gefunden wurde der Ford Mustang bei einem Sammler in Kalifornien und von Markus Pliquett von der MP’s Classics GmbH technisch auf die europäischen Anforderungen umgerüstet.

„Der Ford Mustang steht für Freiheit und Unabhängigkeit“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager der Privatbrauerei Gaffel. „Diese Lebensgefühle machen wir mit unserer Frühjahrsaktion erlebbar.“

Die Teilnahme erfolgt ab dem 28. April über Gewinnspielcodes, die sich in der Innenseite der Kronkorken von Gaffel Kölsch, Gaffel Wiess und Gaffels Fassbrause befinden. Insgesamt sind über 20 Millionen Aktionskronkorken im Umlauf. Eingelöst werden die Codes auf der Seite: gaffel.de/mustang. Dabei gilt: Jeder eingegebene Code erhöht die Gewinnchance!

Passend zur Aktion wurde das limitierte 5 Liter-Partyfässchen im Mustang-Design gestaltet. Auch die Kronkorken von Gaffel Kölsch und Gaffels Fassbrause sowie die Etiketten der Gaffel Kölsch-Flaschen wurden mit Motiven rund um das Thema versehen. Diese Sondereditionen erfreuen sich als Sammlerobjekte großer Beliebtheit.

Beworben wird die Frühjahrsaktion in und um Köln mit einer umfangreichen Medienkampagne. Diese reicht von Großflächenplakaten über Anzeigen, Social Media-Maßnahmen bis hin zu POS-Aktionen im Handel.

Alle Produkte der Frühjahrspromotion sowie exklusive Accessoires sind im Gaffel Shop unter gaffel.de/shop erhältlich.