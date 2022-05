Vertragsverlängerung mit Fortuna Köln

Wären die Sparkasse ein Fußballspieler, würde Sie die Verlängerung so formulieren: „Ich hatte noch dieses Jahr einen Vertrag. Den habe ich nun verlängert. Es macht einfach Riesenspaß. Ich freue mich, dass ich auch die nächsten zwei Jahre der Mannschaft helfen kann.“ Die Sparkasse formuliert es allerdings so: „Wir freuen uns, auch die nächsten zwei Jahre Partnerin von Fortuna Köln zu sein. Unser Engagement beim traditionsreichen Kölner Regionalliga-Club haben wir um zwei weitere Jahre verlängert und wollen damit auch der Mannschaft helfen“.

Die Sparkasse unterstützt Fortuna Köln bereits seit 2011 als PartnerIn und will Erlebnisse für die Fans schaffen, zum Beispiel mit der Sparkassen-Fanbank direkt am Spielfeldrand, von der aus bei jedem Heimspiel zwei Fans die Partie hautnah mitverfolgen können. Dabei haben sich die Wege der Sparkasse und des Kölner Südstadtclubs schon 1948 erstmals gekreuzt: Der damalige Sparkassen-Verein Köln 1927 war einer von drei Clubs, die gemeinsam zur neuen SC Fortuna Köln fusionierten. Neben den Profis fördert die Sparkasse KölnBonn außerdem mit Spenden die herausragende Jugendarbeit des Vereins. Hier stellt die Fortuna frühzeitig die Weichen für die Zukunft, was gut zur Sparkasse passt. Denn dasselbe Ziel verfolgt das Institut von klein auf mit seiner ganzheitlichen Finanzberatung.

