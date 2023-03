VIVAWEST Family Festival 2023

Deutschlands erstes reines Familienfestival öffnet in diesem Jahr zum bereits dritten Mal seine Tore im Tanzbrunnen Köln. Am 19. und 20. August erwartet die Besucher:innen ein hochklassiges musikalisches Lineup, gepaart mit einem vielseitigen und erlebnisreichen Mitmachprogramm für Kinder und Jugendliche jeden Alters.

Am Festivalsamstag dürfen sich Musikfans auf ein absolutes Highlight freuen: Superstar Zoe Wees. Die 21-jährige berührt seit ihrem musikalischen Durchbruch vor rund drei Jahren mit ihren Songs und Botschaften Menschen auf eine einzigartige Weise. Mit ihrer eingängigen Debütsingle „Control“ hat sie in zehn Ländern Gold- und Platin Status erreicht. In den USA schaffte es der Song bis bis auf Platz 18 der Pop-Radio-Charts. Es folgten weitere Hits wie „Girls Like Us“ oder „Hold Me Like You Used To“. Die in Hamburg geborene Sängerin und Songwriterin verbucht mit ihrer Musik bis heute über zwei Milliarden Streams weltweit und ist Teil der legendären „Forbes 30 Under 30“ Liste. 2022 führten Zoe Wees ihre Tourneen durch Europa und die USA, inklusive Festivalauftritten beim ‚Lollapalooza‘ in Chicago und ‚Outside Lands Festival‘ in San Francisco. 2023 kommt sie nun in den Tanzbrunnen Köln und blickt voller Vorfreude auf ihren Auftritt: „Hey VIVAWEST Family Festival, ich freue mich schon riesig Teil eures Festivals zu sein. ‚Family' ist für mich in allen Belangen meines Lebens wichtig, umso schöner, dass euer Motto auch meinem folgt! That’s gonna be dope.“

Das Festival-Lineup

Neben Zoe Wees dürfen sich Festival- und Musikfans am Festivalsamstag auf die kölschen Jungs von Miljö freuen, die dem Tanzbrunnen nicht das erste Mal einheizen werden. Auch der Kinderliedermacher und „König der Kinderdisco“ Volker Rosin wird wieder für leuchtende Augen vor der Main Stage sorgen – in diesem Jahr gleich an beiden Festivaltagen. Am Sonntag sorgen dann keine Geringeren als Kasalla und Deine Freunde für feinste musikalische Unterhaltung.

Auch Uwe Eichner, Vorsitzender der Geschäftsführung von VIVAWEST, der Namensgeberin des Festivals, freut sich über die hochkarätige Besetzung und das vielfältige Angebot. „Die ersten beiden Ausgaben des Family Festivals waren ein voller Erfolg. Umso schöner finde ich es, dass wir zum dritten Mal nach Köln kommen. Die Mischung aus hochkarätigen Künstlern und verschiedenen Attraktionen wird auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass die Besucher an beiden Tagen gemeinsam feiern können und bestens unterhalten werden.“

Erlebnisreiches Mitmachprogramm für Klein und Groß

Neben den jeweils einstündigen Konzerten der Musiker:innen bietet das das bunte und erlebnisreiche Rahmenprogramm weitere Highlights für Klein und Groß. Zahlreiche Kreativstationen, Workshops, eine Sportarea, verschiedenste Mitmachmodule und die Fahrt auf dem Riesenrad sind im Festivalpreis inbegriffen. Auch für eine vielfältige kulinarische und kindgerechte Verpflegung ist gesorgt.

„Das VIVAWEST Family Festival steht für ein ganz besonderes Familienerlebnis in großartiger Kulisse im Tanzbrunnen Köln. Es freut uns sehr, dass wir auch diesen Sommer ein einzigartiges Angebot für Familien, Kinder, Jugendliche und natürlich Festival- und Musikfans schaffen können. Ein großer Dank gilt an der Stelle unserem Titelpartner VIVAWEST für die vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Christian Okon, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur MMP Event.

Die Preise für Tagestickets starten für Kinder ab 6 Jahren bei 14€ (unter 6 Jahren kostenlos), Erwachsene zahlen 39€. Ein vergünstigtes Familienticket (80€) gibt es in diesem Jahr für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 13 Jahren. Auch Wochenendtickets werden für alle Altersklassen sowie für Familien angeboten.

Tickets sind noch für beide Tage erhältlich unter: www.vivawest-familyfestival.de

