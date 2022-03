Das VIVAWEST Family Festival kehrt nach erfolgreicher Premiere 2019 in diesem Sommer zurück und wird am 20. & 21. August Familien, Musik- und Festivalfans im Tanzbrunnen Köln begrüßen. Nachdem das Festival in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, dürfen sich Besucherinnen und Besucher diesen August endlich wieder auf eine erlebnisreiche Mischung aus Musik- und Mitmachfestival freuen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen auf der großen Festival-Bühne Musikstars wie Nico Santos, Joris, Lotte, Cat Ballou, Miljö, Volker Rosin und Randale. Das Besondere: Nicht nur die jeweils einstündigen Konzerte der Musiker stehen im Mittelpunkt, sondern auch das bunte und erlebnisreiche Rahmenprogramm für Groß und Klein. Zahlreiche Kreativstationen, Workshops, eine Sportarea, verschiedenste Mitmachmodule und die Fahrt auf dem Riesenrad sind im Festivalpreis inbegriffen. Auch für eine vielfältige kulinarische und kindergerechte Verpflegung ist gesorgt.

Musik-Programm:

Samstag, 20. August – Nico Santos / Joris / Miljö / Volker Rosin

Sonntag, 21. August – Lotte / Cat Ballou / Randale

Tickets für den „Familien-Kurzurlaub“ sind erhältlich unter: www.vivawest-familyfestival.de

