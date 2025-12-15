Volker Otto bleibt Vorsitzender des VRS-Beirats

Expand Foto: RSVG Beiratsvorsitzender Volker Otto

In der jüngsten Sitzung des Unternehmensbeirats des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS) stand die Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter*innen auf der Tagesordnung. Dabei wurde der bisherige Vorsitzende Volker Otto einstimmig in seinem Amt bestätigt. Somit steht der Geschäftsführer der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG) auch für die kommenden fünf Jahre an der Spitze des Beirats. Volker Otto ist seit 01. Januar 2018 Geschäftsführer der RSVG. Zuvor war er bei der Deutschen Bahn und bei Veolia/Transdev in verschiedenen Positionen tätig.

Zu Volker Ottos erster Stellvertreterin wurde Anja Höhn von den Kölner Verkehrs-Betrieben ebenfalls im Amt bestätigt. Bei der KVB leitet Anja Höhn den Bereich Absatz. Der Posten des zweiten Stellvertreters ging wieder an Anno Schichler-Koep, den Geschäftsführer der Stadtverkehr Euskirchen GmbH (SVE). Auch die Stellvertreter-Wahlen waren jeweils einstimmig.

„Ich freue mich, dass mir die Beiratskolleginnen und -kollegen ihr Vertrauen auch für die kommenden fünf Jahre geschenkt haben. Es liegen viele Herausforderungen vor uns, die wir gemeinsam engagiert und zielführend angehen werden“, kommentierte Volker Otto seine Wiederwahl.

„Es ist ein sehr gutes Zeichen für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit des Beirats, dass der neue Vorstand einstimmig und ohne Nebengeräusche gewählt wurde. Es kommen arbeitsreiche Jahre auf uns zu, daher freue ich mich über die Kontiunität im Beiratsvorstand“, so VRS-Geschäftsführer Michael Vogel.