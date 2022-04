Vom Shop zum NetBüdchen

Büdchen stehen für kölsches Lebensgefühl und sind Orte der Begegnungen. NetCologne greift dieses Gefühl ab sofort in allen eigenen Shops in Köln und Hürth auf. Digitaler Fortschritt und sympathischer Service treffen hier genauso zusammen wie die Nachbarn im kölschen Veedel.

NetCologne Shops strahlen in neuem Glanz

NetCologne hat in den letzten Wochen alle eigenen Shops im Kölner und Hürther Stadtgebiet in NetBüdchen umgebaut. Warum, erklärt Ulf Menssen, Leiter Privatkunden bei NetCologne: „Köln ist mit rund 1.000 Stück Büdchen-Hauptstadt Nummer Eins in Deutschland und dieses Gefühl der Nähe möchten auch wir in unseren Shops vermitteln. Wir freuen uns, dass wir unsere Kundinnen und Kunden ab sofort in vertrauter und herzlicher Veedels-Atmosphäre zu unseren Angeboten beraten können. Ein Besuch im NetBüdchen lohnt sich immer.“

× Erweitern Constantin Ehrchen Die NetCologne Shops erstrahlen im neuen Glanz

Eine Botschaft die gut ankommt

Die NetBüdchen am Neumarkt, Wiener Platz, in Chorweiler, Ehrenfeld und Hürth kommen bei den Kundinnen und Kunden sehr gut an. „Das Image „das Büdchen vun nevveaan“ mit dem dazugehörigen kompetenten Beraterteam steht NetCologne sehr gut“, sagt auch ein Kunde in einer Befragung durch NetCologne. Die Neugestaltung hat je Shop rund zehn Tage gedauert.

