Vorstandswechsel bei der Sparkasse KölnBonn

Rainer Virnich, Vorstandsmitglied für den Bereich Produktion und Finanzen, tritt zum 30. September 2026 in den Ruhestand. Virnich, der seit 36 Jahren in verschiedenen Positionen im Firmenkundengeschäft für die Sparkasse KölnBonn tätig war, leitet derzeit u.a. die Zentralen Marktfolgen. Zudem verantwortet er die Sanierung der Hauptstelle der Sparkasse KölnBonn am Rudolfplatz in Köln, die im Sommer 2026 beendet sein wird. Seine Nachfolge im Vorstand wird zum 1. Oktober 2026 Cathrin Dauven antreten. Dauven verfügt über langjährige Branchen- und Führungserfahrung. Vor ihrer Zeit bei der Sparkasse KölnBonn war sie mehrere Jahre bei der Sparkasse Aachen tätig, zuletzt als Generalbevollmächtigte im Vorstandsstab. Die Sparkasse KölnBonn konnte sie im Juli 2023 mit Blick auf den sich abzeichnenden Nachfolgebedarf im Vorstand gewinnen. Sie ist seit Anfang 2025 Stellvertretendes Vorstandsmitglied.

Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn, bedankt sich im Namen des gesamten Vorstands für die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit: „Rainer Virnich hat mit seinem Engagement die Sparkasse KölnBonn maßgeblich geprägt. Wir danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und ich persönlich danke ihm für die vielen gemeinsamen Jahre. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir mit Cathrin Dauven eine kompetente Nachfolgerin aus den eigenen Reihen gewinnen konnten. Ich bin sicher, dass sie unser Haus mit neuen Impulsen erfolgreich weiterentwickeln wird.“ Gleichzeitig gibt die Sparkasse KölnBonn bekannt, dass Michael Kahl im Herbst die derzeit vakante Position als Privatkunden-Vorstand übernehmen wird. Seine Vorgängerin Sonja Hausmann hatte das Haus zum 31. Januar 2026 auf eigenen Wunsch verlassen. Kahl ist seit seiner Ausbildung zum Bankkaufmann vor 30 Jahren in der Sparkassen-Finanzgruppe tätig – davon seit 25 Jahren als Führungskraft.

Der studierte Betriebswirt ist derzeit Generalbevollmächtigter und Direktor des Privatkundenbereichs der Stadtsparkasse München. Der Verwaltungsratsvorsitzende Dr. Ralph Elster würdigt die Verdienste von Rainer Virnich und sieht die Neubesetzungen als Chance: "Rainer Virnich hat über drei Jahrzehnte hinweg mit seiner Weitsicht, seiner Kompetenz und seiner Menschlichkeit die Sparkasse KölnBonn entwickelt und bereichert. Für den neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm schon heute alles erdenklich Gute. Mit Cathrin Dauven setzen wir auf eine Expertin, die sich bereits in den vergangenen Jahren mit ihrem Gestaltungswillen und ihrer Führungsstärke bewiesen hat.

Zugleich freue ich mich sehr, dass wir mit Michael Kahl einen Experten gefunden haben, der über umfangreiche Erfahrungen im Privatkundenvertrieb einer Großsparkasse verfügt. Wir sind überzeugt, dass uns mit ihm die bereits angestoßene Neuausrichtung unseres Privatkundenvertriebs gelingen wird. Sowohl Cathrin Dauven als auch Michael Kahl können neue Perspektiven einbringen und die Zukunft unserer Sparkasse KölnBonn mitgestalten."