VRS und das Gloria präsentieren „KöllePally“

Mit der Unterstützung seines langjährigen Partners Gaffel veranstaltet der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) gemeinsam mit dem Gloria am 06. April 2024 die Darts-Veranstaltung „KöllePally“. Der Name des neuen Events ist angelehnt an die Stätte der alljährlich stattfindenden Darts-Weltmeisterschaft: „Ally Pally“ (Alexandra Palace, London).Unter der Regie von Knacki Deuser („Nightwash“) wird das Dartsturnier eine Mischung aus Wettkampf und Spaß, für das sich vorab in Ausscheidungsturnieren acht Spieler*innen qualifizieren können. Diese werden bei „KöllePally“ mit diversen Prominenten aus TV, Sport, Musik, Comedy etc. im Team um den Titel kämpfen. Moderieren wird TV-Moderatorin Jeannine Michaelsen („Duell um die Welt“, „Die beste Show der Welt“ uvm.).

Als prominente Mitspieler*innen stehen bislang fest: Ex-Profifußballer Mario Basler, Radio-Moderator Sven Pistor, „Kult“-Uschi aus dem Knobelbecher (bekannt aus „Late Night Berlin“, „Baywatch Berlin“, „WWW“ der Wolters-Zwillinge) und Julia Kleine (WDR, Lokalzeit Köln). Weitere Prominente sind angefragt. Im Anschluss an die eigentliche Veranstaltung wird es eine Party mit dem Team Rhythmusgymnastik geben. Zum Start des Darts-Abends (Beginn um 19.30 Uhr) spielt Björn Heuser.

Die Qualifikationsturniere: Im Spätwinter werden in drei Qualifikationsturnieren die Mitspieler*innen der Prominenten ermittelt. VRS-Partner Gaffel hat, in Absprache mit der Kölner Firma „Let’s play darts“, folgende Kölner Kneipen für die Vorentscheidungen an folgenden Terminen ausgewählt:- „Liebefeld“ (29. Februar 2024)- „Neppesser Gaffelstube“ (07. März 2024)- „Stiefel“ (14. März 2024)

Darts-Begeisterte können an diesen Qualifikationsturnieren – wie im großen Finale im Gloria wird auch hier mit Steel Darts gespielt – nach vorheriger Anmeldung auf der „KöllePally“-Webseite teilnehmen. Die Finalist*innen (Erst- und Zweitplatzierte*r) dieser drei Termine sind automatisch für das Finale im Gloria qualifiziert und erhalten per Los „ihre*n“ Promi-Partner*in.

Das gibt es zu gewinnen: Die Teilnehmenden des Siegerteams von „KöllePally“, bestehend aus dem/der Qualifikant*in und der prominenten Person, erhalten unterschiedliche Preise. Jede*r Finalist*in erhält einen Pokal. Der/die Qualifikant*in gewinnt zusätzlich ein Deutschlandticket für ein Jahr, der/die Prominente erhält neben dem Pokal 3.000 Euro für einen karitativen Zweck seiner/ihrer Wahl.

Hier gibt’s die Tickets: Der Vorverkauf der Tickets für das große Finale im Gloria läuft. Sie kosten ab 20 Euro. Da insgesamt nur ca. 500 Tickets verkauft werden, lohnt es sich, schnell zu sein.

Zum Vorverkauf bitte hier klicken

