Der Online-Adventskalender des Weihnachtszauber.koeln ist wieder da. Tolle und einzigartige Gewinne verstecken sich ab dem ersten Dezember 2021 bis Heiligabend hinter 24 digitalen Kalendertürchen. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt im vergangenen Jahr geht es nun in die zweite Runde. Neben den Mitgliedern des STADTMARKETING KÖLN sponsern in diesem Jahr viele weitere Unternehmen der Stadt besondere Überraschungen, die das Warten auf Weihnachten versüßen.

Darunter verbergen sich neben tollen Produkten auch außergewöhnliche „money can’t buy“-Gewinne. Wer kann etwa von sich behaupten, schon einmal Schiffskapitän auf dem Rhein gewesen zu sein oder wahre Insider-Informationen von Dombaumeister Peter Füssenich persönlich über den Kölner Dom gehört zu haben? STADTMARKETING KÖLN freut sich, neben der RheinEnergie, dem Schokoladenmuseum, IKEA, dyson oder den KVB zahlreiche Partner gewonnen zu haben. Wer keine Informationen verpassen will, kann sich dort schon jetzt für den Newsletter anmelden. In diesem Jahr ist auf der Webseite ein interaktiver Stadtplan integriert, in dem zahlreiche aktuelle News von Aktionen bis hin zu Veranstaltungen in der Stadt enthalten sind. Der Weihnachtszauber.koeln wird unterstützt von dem Start-up Loloco, den Alexianer Werkstätten GmbH und Ströer.

Weitere Infos unter: www.weihnachtszauber.koeln

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!