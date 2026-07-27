Der Rheinauhafen wird Anfang August erneut zum Treffpunkt für Weininteressierte. Zwischen Harry-Blum-Platz und Elisabeth-Treskow-Platz findet das Weinfest am Rhein statt, bei dem lokale, nationale und internationale Weinkonzepte vorgestellt werden. Die Veranstaltung setzt auf eine moderne Auswahl verschiedener Weingüter, Weinmacherinnen und Weinmacher sowie Händler.

Vertreten sind unter anderem Weingüter aus Rheinhessen, von der Saar, aus Franken, Baden und der Pfalz. Hinzu kommen Kölner Anbieterinnen und Anbieter wie Wine & Glory by Claudia Stern, mygreekwine und die IMI Winery. Auch der Männerchor Grüngürtelrosen und die Kölner Brasspop-Band Querbeat sind mit eigenen Weinen angekündigt.

Das gastronomische Angebot entsteht in Zusammenarbeit mit Sternekoch Maximilian Lorenz. Geplant sind kleine Speisen und Street-Food-Gerichte, darunter Flammkuchen, Pommes Frites sowie mediterrane Wurst- und Käsespezialitäten in unterschiedlichen Varianten.

Wein wird ab 4 Euro für ein 0,1-Liter-Glas und ab 24 Euro für eine 0,75-Liter-Flasche angeboten. Speisen starten bei 6 Euro pro Gericht. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung wird komplett bargeldlos durchgeführt.

www.weinfest-am-rhein.de