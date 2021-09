Weiterhin ein starkes Team

Die Exklusiv-Partnerschaft zwischen Fortuna Köln und der Privatbrauerei Gaffel wurde erneut verlängert. Bereits seit der NRW-Liga ist die beliebteste Kölsch-Gastronomiemarke mit dem Südstadtverein verbunden.

„Die langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit der Fortuna ist für uns eine Herzensangelegenheit“, betont Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen. Somit werden Gaffel Kölsch, Gaffel Wiess und Gaffels Fassbrause auch weiterhin im Südstadion und im VIP-Bereich exklusiv ausgeschenkt. Das Gaffel am Dom bleibt ebenfalls Cateringpartner bei den Heimspielen und ist auch im VIP-Bereich vertreten. Gaffel investiert zudem in die Ausschank-Infrastruktur im Südstadion und unterstützt das Vereinsheim, als erste Anlaufstelle für die Fans an Heimspieltagen.

„Die Gaffel Privatbrauerei unterstützt unsere Fortuna schon seit sehr langer Zeit und steht uns in guten und schlechten Zeiten bei. Dafür ein herzliches Dankeschön. Die Partnerschaft ist von Anerkennung und Respekt geprägt, wie es sich in einer Familie gehört. Lasst uns anstoßen mit einem kühlen Gaffel Kölsch auf die Verlängerung und Treue“, so Fortuna-Geschäftsführer Benjamin Bruns.

Weitere Infos unter: www.gaffel.de und www.fortuna-koeln.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!