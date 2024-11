Welcome To The Jungle

Im Carlswerk in Köln-Mülheim öffnet am 18. November eine neue Veranstaltungslocation, die auf 5.000 Quadratmetern alles bietet, was das urbane Herz begehrt.

Bis zu 1.000 Gäste finden Platz und können sich auf eine nachhaltige und stilvolle Umgebung freuen. Mit insgesamt 24 flexibel nutzbaren Räumen, drei großzügigen Community Areas, einer After-Work Bar und einem modernen Smart Café bietet die Location eine vielseitige Plattform für Workshops, Konferenzen, Events und inspirierenden Austausch. Ein Highlight ist das funktionale Dschungeldesign, das sich mit süd- und mittelamerikanischen Elementen über die gesamte Fläche erstreckt.

Als Partner ist die Privatbrauerei Gaffel dabei. „Wir freuen uns sehr, Teil dieses außergewöhnlichen Projekts zu sein“, so Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR. „smartvillage ist der perfekte Ort für Austausch und Gemeinschaft, und dazu gehört natürlich auch ein frisch gezapftes Gaffel Kölsch.“

Seit der Gründung im Jahr 2018 hat sich smartvillage unter der Leitung von Lukas Koppitz und Gerd Krohn zur führenden Adresse für unvergessliche Veranstaltungen in München entwickelt. smartvillage bietet flexible Raumkonzepte für jeden Bedarf und jede Gruppengröße von 10 bis 1000 Personen. Jährlich begeistert das Unternehmen über 70.000 Menschen mit einzigartigen Veranstaltungserlebnissen.

Jede Location im smartvillage besticht durch ein individuelles Design und ein einzigartiges Motto, wobei der Fokus klar auf Nachhaltigkeit liegt. Mit einer Ausstattung aus Upcycling-Mobiliar und der Zertifizierung als klimaneutrales Unternehmen seit 2021 setzt smartvillage Maßstäbe für umweltbewusste Veranstaltungsorte.

Die nächsten Schritte in der Entwicklung von smartvillage sind bereits geplant. Neben den beiden bestehenden Standorten in München-Bogenhausen und Schwanthalerhöhe sowie Köln-Mülheim eröffnet im März 2025 das smartvillage im „KALLE“ in Berlin-Neukölln.

Weitere Infos hier: smartvillage.com/