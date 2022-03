Weltfrauentag 2022

Die Sparkasse KölnBonn nimmt den diesjährigen Weltfrauentag am 8. März 2022 zum Anlass, eine neue Veranstaltungsreihe für Frauen zu starten. Die Web-Seminare sind kostenlos und beginnen noch in diesem März. Im Fokus stehen Themen wie Altersvorsorge, Investment, Gründung oder auch Eigenvermarktung. Die Sparkasse möchte damit Frauen helfen, ihren spezifischen Informationsbedarf zu decken und unabhängiger in ihren finanziellen Entscheidungen zu werden. Die Web-Seminare richten sich an Kundinnen und Interessierte und finden an folgenden Tagen statt:

23. März 2022, 19 Uhr: Marke Ich – Sichtbar sein und Eindruck hinterlassen

29. März 2022, 17:30 Uhr: Frauenpower in der Altersvorsorge

05. April 2022, 19 Uhr: Investieren ist weiblich

06. April 2022, 17:30 Uhr: Crashkurs Payment – Wie kommt das Geld in die Kasse?

26. April 2022, 19 Uhr: Let's Talk – Erfolgreiche Frauen im Dialog

18. Mai 2022, 18 Uhr: 5 Geheimnisse des Erfolgs für Gründerinnen

Anmelden können sich Frauen ab dem 8. März 2022 unter www.sparkasse-koelnbonn.de/weltfrauentag

