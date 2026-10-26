Weltkongress in Köln

Foto von links nach rechts: NRW-Landesumweltminister Oliver Krischer, Torsten Burmester, Kölner Oberbürgermeister, David Field, WAZA-Präsident, Dr. Mona van Schingen-Khan vom BfN, Prof. Theo B. Pagel, Direktor Kölner Zoo, Christopher Landsberg, Vorstand Kölner Zoo

Die Welt „zoo Gast“ in Köln: So heißt es ab heute rund um Zoo und Flora. Die WAZA, der globale Dachverband der wissenschaftlich geführten Zoos und Aquarien, veranstaltet von heute bis Donnerstag ihren Jahreskongress in Köln. Es treffen sich rund 300 Direktoren und Entscheider von Zoos und Aquarien von allen Kontinenten. Sie diskutieren z.B. über weitere Optimierungen in Tierwohl- und Tierhaltungsfragen, neue Trends im Freizeitverhalten oder über zusätzliche, gemeinsame Artenschutzengagements.

Eröffnet wurde der weltweite Branchentreff heute durch Grußworte des Kölner Oberbürgermeisters Torsten Burmester, von NRW-Landesumweltminister Oliver Krischer, von Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel und dem Präsidenten des Weltverbands der Zoos und Aquarien (WAZA), David Field. Die erste Keynote der viertägigen Zusammenkunft übernahm Dr. Mona van Schingen-Khan, stellvertretende Leiterin der wissenschaftlichen CITES-Behörde am Bundesamt für Naturschutz (BfN).

Oberbürgermeister Burmester hob neben dem großen Spaß- und Erlebnisfaktor die Bedeutung des Kölner Zoos als „das Artenschutz- und Umweltbildungszentrum für Stadt und Region“ hervor.

Umweltminister Krischer betonte: „Im Zoo erleben Kinder wilde Tiere aus nächster Nähe. Das weckt Neugier und Respekt vor der Natur, in jedem Alter. Gleichzeitig forschen gute Zoos und helfen, bedrohte Arten zu erhalten. Nirgendwo auf der Welt liegen wissenschaftlich geführte Zoos so dicht beieinander wie in Nordrhein-Westfalen.“

Zoo ist für Köln internationales Aushängeschild – und bringt Menschen aus aller Welt zusammen

Die von der WAZA veranstaltete und vom Team des Kölner Zoos ausgerichtete Konferenz findet in der Flora und im Zoo selbst statt. Sie ist eine der größten ihrer Art weltweit. Die Konferenz bringt Vertreter der weltweiten Zoo- und Aquarienbranche zusammen, die jährlich weltweit über 700 Millionen Gäste begrüßen. Im vergangenen Jahr tagten sie in Calí, Kolumbien; zuvor u.a. in Sydney, San Diego, Teneriffa, Bangkok und Buenos Aires.

Der Kölner Zoo gehört zu den wenigen Zoos weltweit, die diesen Kongress bereits zum dritten Mal ausrichten. „Für uns ist es eine große Ehre, erneut Gastgeber der WAZA-Konferenz sein zu dürfen. Köln spielt mit seinem wissenschaftlich geführten Zoo und all seinen Initiativen für Freizeit, Umweltbildung, Forschung und Artenschutz auf absolutem Champions League-Niveau, was gut für unsere Stadt und die Region ist“, unterstreicht Prof. Theo B. Pagel. Für den im kommenden Jahr scheidenden Zoodirektor ist die Vergabe der Konferenz nach Köln auch eine Würdigung seiner langjährigen Arbeit im Zoo und in vielen internationalen Gremien.

Dr. Martín Zordan, WAZA-Geschäftsführer: „Unsere weltweite Zoo- und Aquariengemeinschaft hier in Köln, im Herzen Europas, zusammenzubringen, ist eine wunderbare Gelegenheit, erneut zu bekräftigen, was uns verbindet: unsere Verantwortung gegenüber Tieren, Arten und der Natur. Bei dieser Konferenz geht es jedoch um mehr als nur den Austausch von Ideen. Es geht darum, unsere gemeinsamen Ziele in sinnvolle Maßnahmen umzusetzen. Unsere größte Wirkung entfalten wir nicht einfach durch das, was wir innerhalb unserer eigenen Einrichtungen erreichen, sondern durch das, was wir gemeinsam über deren Grenzen hinaus bewirken können. Wir sind dem Kölner Zoo sehr dankbar, dass er uns beherbergt und dazu beiträgt, diesen globalen Austausch zu ermöglichen.“