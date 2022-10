Bereits ins vierte Jahr geht die erfolgreiche Konzertreihe „Weltstars auf dem Roncalliplatz“ an historischer Spielstätte im Schatten des Kölner Doms. In 2018 gastieren dort Sir Van Morrison, Patti Smith und Joan Baez. Im Jahr 2019 folgten die Konzerte mit Chilly Gonzales, Albert Hammond und Paolo Conte. Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause spielten in diesem Tom Jones und The Pixies.

Für 2023 sind drei Open-Air-Konzerte im Zeitraum 26. bis 30. Juli auf dem Roncalliplatz geplant. Jetzt wurde mit Alvaro Soler der erste Künstler für den 26. Juli 2023 bestätigt. Was Alvaro Soler mit seiner Musik erlebt hat, kann man getrost eine Sensation nennen. Quasi direkt von der Uni katapultierten seine Songs den spanisch-deutschen Musiker in die Charts in ganz Europa, Lateinamerika und auf Bühnen in aller Welt. Aber es sind nicht die harten Fakten, die Alvaro Soler ausmachen. Es ist ein Lebensgefühl, das der Kosmopolit, der in Barcelona und Tokio aufgewachsen ist und sechs Sprachen spricht, nicht nur durch seine Musik verkörpert. Von bittersüßen Liebesliedern aus Aufrichtigkeit und unstillbarer Melancholie über tiefgründige Tracks mit zarter Percussion oder Breitwand-Orchester bis hin zu bestens gelauntem, organischem Pop mit Dance- und Flamenco-Einflüssen. Nach Jahren auf dem internationalen Parkett hat er einen eigenen, authentischen Sound, den man in AirPlay Charts zwischen Buenos Aires und Berlin auf Anhieb erkennt.

