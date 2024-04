Weniger CO2-Ausstoß, mehr Fan-Fitness

Mit der Social Media-Kampagne „EN KÖLLE ZO HUS - das REWE Final4 um den DHB-Pokal“ inszeniert die Handball-Bundesliga GmbH (HBL) in diesem Jahr einen Mobilitäts-Aufruf an Sport- und Handballfans aus Köln und Umgebung. Die Losung der HBL lautet: Kommt mit Fahrrad und ÖPNV zum REWE Final4 in die LANXESS arena. Bei diesem Handball-Highlight spielen am 13. und 14. April der SC Magdeburg, die Füchse Berlin, die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen den Pokalsieg 2024 untereinander aus.

Lanxess-Arena Köln, DHB Pokalfinale

Millionen Menschen in Deutschland und weltweit in über 60 Ländern, für die die HBL GmBH Medienrechtevereinbarungen hat, werden an diesem Wochenende die zwei Halbfinals am Samstag sowie das Spiel um Platz 3 und das Pokalfinale am Sonntag vor den Bildschirmen verfolgen. Um auf den Rängen der LANXESS arena live dabei sein zu können, fahren fast 20.000 Besucherinnen und Besucher die Kölner Multifunktionsarena an. Insbesondere diese Zielgruppe will die HBL GmbH mit ihrer Kampagne animieren, aufs Fahrrad zu steigen. Dabei setzt sie auf Unterstützung von Kölner Bürgerinnen und Bürgern.

Dazu zählen Stephan Brings (Kölsche Rockband BRINGS), Annika Zeyen-Giles (Team Deutschland Paralympics), Florian Hempel (Dartprofi), André Geipel (Tour de France-Etappensieger), Dr. Mark Benecke (Kriminalbiologe), Sarah Voss (Turn-Team Deutschland, Deutsche Meisterin) sowie viele andere Menschen und Vereine, wie die Handballerinnen des S.C. Fortuna Köln oder das Rad-Polo-Team RV Siegburg 1894. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker engagiert sich im Rahmen der Kampagne und empfiehlt den Kölner Fans insbesondere den ÖPNV zur Anfahrt an die LANXESS arena.

Die HBL-Kampagne EN KÖLLE ZO HUS umfasst Einzelclips und ausdrucksstarke Grafiken, bzw. Foto-Motive im Corporate Design des REWE Final4. Herzstück sind die Protagonistinnen und Protagonisten, die sich für unabhängige, umweltfreundliche und gesunde Mobilität stark machen und die Fans motivieren, klimaschonend und mit Spaß zum Handball zu fahren. Die positive Energie, mit der die Aufforderung vermittelt wird, ist die Stärke der HBL-Kampagne.

Neben dem Clips gehören auch umfangreiche Online- und Social-Media-Maßnahmen zur Kampagne. Ergänzt werden die Clips durch ein zusammenfassendes Video sowie durch einen Clip, in dem der DHB-Pokal am Kölner Hauptbahnhof aus dem ICE aus Mannheim (Mannheimer Rhein-Neckar Löwen sind Pokalsieger 2023) gereicht wird, um anschließend mit dem Lastenrad durch Köln in die LANXESS arena transportiert zu werden.

Sämtliche Bewegtbilder und Grafiken werden bis zum Pokalfinale (13. & 14.04.) nach und nach auf den reichweitenstarken HBL-Plattformen, im Bundesliga-Umfeld, auf Webseiten und Social Media-Kanälen der Clubs sowie im Umfeld der Handballberichterstattung von Medienpartnern ausgespielt. Namensgeber REWE unterstützt die Ausspielung der Kampagneninhalte. Die HBL setzt zudem auf die Verbreitung über Out of Home-Flächen, Anzeigen in Print und online sowie auf eine Ausspielung auf digitalen Flächen in der LANXESS arena.

Für Kreation und Umsetzung der Kampagne EN KÖLLE ZO HUS zeichnet die Handball-Bundesliga verantwortlich. Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit ihrer langjährigen HBL-Partneragentur Mhoch4 und der Fotografin Jara Reker. Die Handball-Bundesliga GmbH bedankt sich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern und freut sich auf das Pokalfinalwochenende – und auf zahlreiche Fans, die umweltschonend mit Fahrrad und ÖPNV zur LANXESS arena kommen, um ein wichtiges Signal für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Am Event-Wochenende selbst erreichen die radelnden Besucherinnen und Besucher über eine Fahrrad-Lane ein geräumiges Fahrradzelt, das wenige Schritte von den LANXESS arena sichere, trockene und kostenlose Abstellplätze bietet, ein Fan-Service von Hauptsponsor Rewe. Komoot, Routenplaner, Navi-App und Tourenverzeichnis für über 20 Millionen Userinnen und User in Deutschland, unterstützt die HBL GmbH und empfiehlt den Fans auf ihrer Plattform Touren zur LANXESS arena, mit denen sich Rad- und Handballsport perfekt verbinden lassen und mit denen Handballfans im wahrsten Sinne des Wortes das REWE Final4 erfahren können.

Veranstalter Handball-Bundesliga GmbH setzt auch in diesem Jahr auf den Einsatz von Personen-Rikschas im Corporate Design des Rewe Final4, die Transportmittel übernehmen den VIP-Shuttle vom Hotel zur Lanxess-Arena und sind am Handballwochenende rund um diese im Einsatz.

Weitere Nachhaltigkeitsaspekte zum REWE Final4 um den DHB-Pokal sind hier einzusehen. Letzte Tickets für das große Finalwochenende sind im offiziellen Ticketshop der LIQUI MOLY HBL erhältlich.

Das REWE FINAL4 2024 im Überblick:

Samstag, 13. April 2024 16:10 Uhr: SC Magdeburg vs. Füchse Berlin (Dyn und ARD) 19:00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt vs. MT Melsungen (Dyn)

16:10 Uhr: SC Magdeburg vs. Füchse Berlin (Dyn und ARD) 19:00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt vs. MT Melsungen (Dyn) Sonntag, 14. April 2024 12:45 Uhr: Spiel um Platz 3 (Dyn) 15:35 Uhr: Finale um den DHB-Pokal (Dyn und ARD)

DHB-Pokalsiege der vier qualifizierten Clubs:

SG Flensburg-Handewitt: 2015, 2005, 2004, 2003 (4 Titel)

SC Magdeburg: 2016, 1996 (2)

Füchse Berlin: 2014 (1)

MT Melsungen: 0

