Wenn Kinder Artenschutz möglich machen

Foto: Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Mathilde-von-Mevissen-Grundschule bei der Spendenübergabe mit dem symbolischen Spendenscheck, der Urkunde, Dr. Johanna Rode-White und Spitzmaulnashorn „Hazina“ im Kölner Zoo.

Mit großem Engagement haben die Schülerinnen und Schüler der Mathilde-von-Mevissen-Grundschule in Köln-Nippes bei ihrem diesjährigen Sponsorenlauf insgesamt 2.500 Euro gesammelt. „Bei den Kindern ist das Thema Tier- und Artenschutz sehr präsent“, sagt Lehrerin Lena Kollmann. Und so fiel im Kinderparlament die gemeinsame Entscheidung, den Erlös dem „Team Nashorn Köln“ – einer Kooperation zwischen Kölner Zoo und WWF Deutschland – zugutekommen zu lassen.

Bei der symbolischen Scheckübergabe am gestrigen Dienstag im Kölner Zoo überreichten die 24 Klassensprecherinnen und Klassensprecher der ersten bis vierten Klassen den Spendenscheck an Dr. Johanna Rode-White, Nashorn-Kuratorin des Kölner Zoos. Begleitet wurden die Kinder der Kinderkonferenz dabei von Schulleiterin Frau Limbach sowie der OGS-Leiterin Frau Wirtz. Im Rahmen des Besuchs erhielten die Grundschüler spannende Einblicke in den Schutz der stark bedrohten Nashörner, überreichten den symbolischen Spendenscheck und bekamen eine Urkunde als Dank für ihr Engagement.

Besonders beeindruckt zeigten sich die Kinder von Spitzmaulnashorn „Hazina“, die sie während ihres Besuchs beobachten konnten. Die Begeisterung war bei allen Beteiligten groß.In den kommenden Klassenkonferenzen werden die Klassensprecherinnen und Klassensprecher ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vom Besuch im Zoo berichten sowie die Urkunde und die entstandenen Fotos präsentieren.

Die Spende unterstützt wichtige Artenschutzprojekte des WWF Deutschland wie z.B. die Bekämpfung der Nashornwilderei im südlichen Afrika und Projekte zur Verringerung der Nachfrage nach Nashorn-Horn in Vietnam und China. Gleichzeitig kommt die Spende im Kölner Zoo der Nachzucht von bedrohten Spitzmaulnashörnern zugute.

Gemeinsam für den Nashornschutz

Team Nashorn Köln ist eine gemeinsame Artenschutzinitiative von WWF Deutschland und des Kölner Zoos. Ziel der Kooperation ist es, bedrohte afrikanische Nashörner zu schützen – sowohl in ihrem natürlichen Lebensraum als auch durch Erhaltungszucht im Zoo. Weitere Informationen zum „Team Nashorn Köln“ gibt es HIER.