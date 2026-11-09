Wettschulden sind Ehrenschulden

Expand Foto: Gaffel am Dom

Auf dem Platz verloren, an der Theke Wort gehalten: Nach der 1:2-Niederlage des 1. FC Köln gegen Bayer 04 Leverkusen hat die Privatbrauerei Gaffel ihre kölsche Wette mit Früh eingelöst. Im Gaffel am Dom gab es am Sonntag nach Spielende 333 Liter Freibier für die Fans – umgerechnet 1.665 frisch gezapfte Kölsch. Auch das Instagram-Profilbild wurde wie vereinbart gegen das Früh-Logo getauscht.

Den Anstoß hatte Gaffel in der Woche vor dem Nachbarschaftsduell auf Instagram gegeben. Ein Köbes aus dem Gaffel am Dom forderte Früh per Video zur Wette heraus. Der ursprüngliche Einsatz: Die Brauerei des unterlegenen Teams sollte das Instagram-Profilbild gegen das Logo der anderen tauschen. Früh brachte Freibier ins Spiel, Gaffel zog mit. Am Ende ging es neben dem Logotausch um 111 Liter Kölsch pro gefallenem Tor. Drei Tore machten somit 333 Liter – und die gingen nach Abpfiff aufs Haus.

Hinter der kölschen Wette stehen unterschiedliche Fußballpartnerschaften: Gaffel ist seit 2002 und damit seit fast 25 Jahren Partner des 1. FC Köln. Früh steht seit 2023 an der Seite von Bayer 04 Leverkusen. Rund um das Derby entwickelte sich daraus ein augenzwinkernder Schlagabtausch unter Kölschbrauern, bei dem Fans aus beiden Lagern ebenso wie andere Unternehmen und viele bekannte Kölner Persönlichkeiten öffentlich mitmischten. Sportlicher Ehrgeiz traf auf kölschen Humor – der Spaß stand dabei immer im Mittelpunkt.

Für eine zusätzliche Pointe sorgte Bayer 04 Leverkusen selbst: Nach Abpfiff veröffentlichte der Verein auf Instagram ein Jubelfoto mit Gaffel-Flaschen, deren Etiketten unkenntlich gemacht worden waren. Gaffel nahm es mit Humor und kommentierte den Beitrag mit einem „LOL“. So gab es auch nach dem Schlusspfiff noch etwas zu schmunzeln.

Die Beiträge rund um die Wette erreichten allein auf dem Gaffel-Instagram-Kanal eine Viertelmillion Aufrufe. Und auch wenn sich Gaffel auf dem Platz ein anderes Ergebnis gewünscht hätte: An der Theke gab es zum Abschluss zumindest einen guten Grund, gemeinsam anzustoßen.