Wie funktioniert eigentlich...?

Dezernat V – Soziales, Gesundheit und Wohnen

× Erweitern Stadt Köln Dr. Harald Rau, Dezernent Stadt Köln, Dezernat V

In der Pandemie ist gerade das Gesundheitsamt höchst gefragt – es gehört zum Dezernat Soziales, Gesundheit und Wohnen. Der Dezernent des Dezernates V der Stadt Köln, Herr Dr. Harald Rau, beschreibt die Hauptaufgaben: „Alle Menschen in Köln sollen, unabhängig von ihrer Lebenssituation, gleichermaßen Zugang zu Wohnungen und Gesundheit haben und, wenn sie es benötigen, Unterstützung in ihrer Teilhabe in allen Lebensbereichen erfahren. Wir stehen als Dezernat für Soziales, Gesundheit und Wohnen für den sozialen Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Menschen in besonderen Lebenslagen sind wir auf ganz besondere Weise verpflichtet. Aktuell erfahren wir alle, wie wichtig unsere Gesundheitsbehörde bei der Krisenbewältigung ist: Eine hohe Qualität und Wirksamkeit unseres Gesundheitsamts kommt den Menschen gerade jetzt ganz unmittelbar zugute.“ Das Kölner Gesundheitsamt ist das größte kommunale Gesundheitsamt Deutschlands. Aktuell erleben wir insbesondere den Infektionsschutz als seine vorrangige Aufgabe. Seine hohe Kompetenz hat es durch viele Kooperationen, auch mit der Universitätsklinik, noch weiter ausgebaut. Weitere Leistungen betreffen amts- und jugendärztliche Dienste, Gesundheitsberatungen Suchthilfe, mobile medizinische Dienste, Beratungs- und Behandlungsangebote im Zusammenhang mit sexuell übertragbaren Erkrankungen und Apothekenaufsicht. Zudem die Versorgung Schwangerer ohne Krankenversicherungsschutz und die mobilen Drogenhilfe-Sprechstunden. „Im Amt für Soziales, Wohnen und Senioren unterstützen wir Menschen in schwierigen Lebenslagen in ihrer unmittelbaren Wohn- und Lebenssituation mit Leistungen und Hilfeangeboten. Das Amt für Wohnungswesen schafft Rahmenbedingungen für bezahlbares und gutes Wohnen in Köln. Eine wichtige Aufgabe als Bewilligungsbehörde ist die Beratung und Begleitung der antragstellenden InvestorInnen bei der sozialen Wohnraumförderung.“

Dezernat VII – Kunst und Kultur

× Erweitern Privat/Stadt Köln Stefan Charles, Kulturdezernent

Durch Corona sind die Bereiche Kunst und Kultur schwer getroffen worden. Der neue Kulturdezernent Stefan Charles leitet dieses nun: „Die Kölner Kultur lebt von ihrer kreativen Vielfalt. Für das Dezernat bedeutet dies einerseits nachhaltige Perspektiven für die freie Szene zu erarbeiten und andererseits die Entwicklung der städtischen Kultureinrichtungen zu steuern, zum Beispiel im Bereich der Bau- und Sanierungsvorhaben, aber auch bei Themen wie Diversität und Nachhaltigkeit. Dies alles wollen wir mit viel Tatkraft und Elan tun.“ Das Kulturdezernat initiiert, steuert und begleitet aufgrund von Beschlüssen des Rates der Stadt Köln wesentliche kulturpolitische Vorhaben und gestaltet die Rahmenbedingungen für das kulturelle Leben in Köln. Im Kulturamt, einer Dienststelle des Dezernates, kümmern sich die MitarbeiterInnen um die Förderung der nicht institutionalisierten Kulturträger sowie der Initiierung innovativer künstlerischer Ansätze. Wichtige Aufgabe des Kulturamts ist zudem die Schaffung und Vermittlung von Produktions- und Präsentationsstätten für Kunstschaffende. Weitere Dienststellen unter dem Dach des Kulturdezernats sind unter anderem auch der Museumsdienst, welcher seit über 50 Jahren BesucherInnen der Museen begleitet, das Historische Archiv, das Schauspiel, die Oper, das Gürzenich Orchester, das Hänneschen Theater, das Rheinische Bildarchiv, die Kunst- und Museumsbibliothek und mehr. Angeboten werden zielgruppenspezifische Programme in den Museen, digitale Angebote sowie Projekte außerhalb der Museen im Stadtraum.

