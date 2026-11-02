Wiedergewählt

Der Förderverein des Kölner Zoos hat seinen Vorstand im Amt bestätigt. Auf der Jahreshauptversammlung bestimmten die Mitglieder Bernhard Conin, ehemaliger Geschäftsführer der Koelncongress GmbH, erneut zum Vorsitzenden. Jutta Weidenfeller, Vorständin bei der Kreissparkasse Köln, wurde von den Mitgliedern wieder zur Schatzmeisterin des Fördervereins gewählt.

Komplettiert wird die Leitung durch Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel, der wie bisher den stellvertretenden Vorsitz übernimmt, und den Kaufmännischen Zoovorstand Christopher Landsberg, der sein Amt als Schriftführer der Zoofreunde fortsetzt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Der nun bestätigte Vorstand amtiert seit 2023. Die neue Amtszeit gilt bis 2029.

Seit seiner Gründung unterstützt der Förderverein den Zoo bei Bauprojekten. Dazu zählen beispielsweise Clemenshof und Zooschule, modernisierte Tiger- und Löwenanlage, das „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“, die neue Anlage für Spitzmaulnashörner oder das vor einigen Monaten eröffnete Giraffenhaus.

„Wir freuen uns, über das erneute Vertrauen der Mitglieder“, unterstreicht Bernhard Conin. „Wir wollen auch in den kommenden drei Jahren auf Basis unseres Netzwerks den Förderverein zugunsten des Zoos, der so viele gesamtgesellschaftlich wichtige Aufgaben übernimmt und so vielen Menschen im Rheinland am Herzen liegt, weiterentwickeln.“

Starke Partner der Zootiere

Seit 1982 engagieren sich Bürgerinnen und Bürger aus Köln und dem Umland im Zoo-Förderverein. Derzeit umfasst der Zusammenschluss 2015 Mitglieder. Zweck des Vereins ist die Förderung des Zoologischen Gartens Köln, insbesondere bei der Erhaltung und dem weiteren Ausbau seiner Tieranlagen sowie seiner Bildungsangebote. Die Mittel für diese Förderung stammen aus den Jahresbeiträgen der Mitgliederinnen und Mitglieder. Er liegt bei mindestens 66 Euro pro Jahr.