Wiederöffnung der Bühnen

Wenige Wochen vor der feierlichen Wiedereröffnung der Bühnen Köln am Offenbachplatz (19./20. September) geht die Kampagne Deine Bühne, Köln. in ihre finale Phase. Um die Vielfalt der Bühnen am Offenbachplatz zu zeigen, treten ab sofort unterschiedlichste Persönlichkeiten der Kölner Stadtgesellschaft auf. Von bekannten Persönlichkeiten bis hin zu weniger bekannten Kölnerinnen und Kölnern: Sie alle verbindet ihre persönliche Beziehung zu den Bühnen Köln – als Künstler*innen, Kulturschaffende, Unternehmer*innen, Ehrenamtliche oder engagierte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Stefan Charles, Beigeordneter für Kunst und Kultur:

„Die Wiedereröffnung ist weit mehr als die Inbetriebnahme des Gebäude-Ensembles. Sie ist ein kultureller Moment für die gesamte Stadt. Dass Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen ihr Gesicht zeigen, macht deutlich: Die Bühnen gehören allen.“

Von Fernsehprominenz bis zum Veedels-KioskFür die Motive wurden alle Protagonist*innen porträtiert. Neben bekannten Namen wie der Band Kasalla, Moderatorin Bettina Böttinger, Schauspieler Dietmar Bär, Schauspielerin Cordula Stratmann oder Dombaumeister Peter Füssenich stehen ganz bewusst Menschen im Mittelpunkt, die das alltägliche Leben der Stadt prägen: von der Kioskbetreiberin Charlotte Mieß der Wirtin der „Kleinen Glocke“ bis hin zu Sportler*innen der Rollstuhlbasketballmannschaft Köln 99ers und begeisterten Theaterbesucherinnen.

Großes Publikumsinteresse

Die neuen Plakatmotive sind ab dem 4. August 2026 im gesamten Kölner Stadtgebiet zu sehen und bauen auf einer erfolgreichen Kommunikation auf. Seit Kampagnenstart im März 2026 ist das Interesse an der Rückkehr in das sanierte Opern- und Schauspielhaus enorm: Die aktuellen Ticketverkaufszahlen liegen rund 300 % über dem Vorjahresniveau. Mit der finalen Phase soll die Vorfreude nun noch weiter gesteigert werden.