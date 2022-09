Willkommen in Köln

An ihrem ersten Probentag in Köln bekam die Cast von „Moulin Rouge! Das Musical“ prominenten Besuch: Am Montagabend stand Giovanni Zarrella als Überraschungsgast bei ihnen auf der Bühne im Musical Dome. Gemeinsam mit Hauptdarsteller Riccardo Greco sang er spontan seinen Lieblingssong aus dem Musical und feierte im Anschluss mit Cast und Crew in der Lounge des Theaters.

Als Botschafter der Produktion war es für Giovanni Zarrella keine Frage, dass er das 37-köpfige Ensemble in seiner Heimatstadt gebührend willkommen heißen möchte - auch musikalisch. So griff der Entertainer zum Abschluss des Probentages sogar noch selbst zum Mikrofon und begleitete Hauptdarsteller Riccardo Greco auf der Bühne zum großen Duett von „Come what may“. Der Song ist nicht nur Grecos persönliches Lieblingslied aus der Show, sondern hat auch für Giovanni eine ganz besondere Bedeutung: Es ist der gemeinsame Lovesong von ihm und seiner Frau Jana Ina.

× Erweitern Foto: Hagen van Langeweyde Jana Ina und Giovanni Zarrella

Die Premieren-Cast von Moulin Rouge! Das Musical hat Giovanni heute zum ersten Mal kennengelernt und war beeindruckt von dem aktuellen Probenpensum: In den letzten Wochen hat das Ensemble im Düsseldorfer Probenstudio bereits die gesamte Show einstudiert. Sechs Tage in der Woche standen von morgens bis abends szenische, tänzerische und musikalische Proben sowie Kostüm- und Perücken-Fittings auf dem Programm. Ein Kraftakt für den vielfach ausgezeichneten Broadway-Hit, der nun fest in den eigens dafür umgebauten Musical Dome einzieht.

Giovanni Zarrella sieht die Show schon jetzt als große Bereicherung für die gesamte deutsche Musicalszene: „Ich durfte Moulin Rouge! Das Musical ja bereits in der Londoner Inszenierung sehen und es hat mich einfach umgehauen. Wir können so stolz sein, dass eine Produktion in dieser Qualität und Dimension nach Deutschland kommt und sich hier in Köln langfristig etablieren will.“

Um den Auftakt der heißen Probenphase und den Endspurt Richtung Deutschlandpremiere angemessen zu feiern, gab es am Montagabend als zusätzlichen Willkommensgruß für Cast, Theater-Crew und Produzent Maik Klokow ein Catering aus dem Hause Zarrella, persönlich aufgebaut und betreut von Papa Bruno. Zusammen mit Giovanni und Jana Ina wird er in knapp drei Wochen im Musical Dome sitzen, wenn sich das erste Mal der Vorhang hebt für die schönste Liebesgeschichte aller Zeiten und den fulminanten Auftakt von Moulin Rouge! Das Musical.

Die offizielle Deutschlandpremiere von Moulin Rouge! Das Musical findet am 6. November statt. Previews starten ab dem 18. Oktober.

