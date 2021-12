Weihnachtliche Stimmung herrscht ab dem 10. Dezember nicht nur in den Köln Arcaden, sondern auch unter dem winterlichen Sternenhimmel auf dem Dach des Shoppingcenters. Ein ganz besonderes Highlight hat sich das Einkaufszentrum an zwei Wochenenden und die Tage vor Weihnachten im Dezember für seine BesucherInnen einfallen lassen. Erstklassiger Glühwein und delikate Schmankerl an insgesamt elf Markthütten machen die Shoppingerfahrung komplett. Das ganz besondere Highlight wird aber die erste Kölner Eisstock-Bahn in luftiger Höhe sein. Insgesamt vier Bahnen stehen leidenschaftlichen Wintersportlern zur Verfügung.

Die Bahnen können vorab online gebucht werden und stehen auch für Firmen-Events zur Verfügung. Geöffnet ist das Winter Wonder Land vom 10.12.-12.12, 17.12.-19.12., und 21.12.-23.12. jeweils von 16:00 bis 22:00 Uhr. In diesem Zeitraum können auch die vier Bahnen zum Eisstockschießen genutzt werden. Wer den hochwertigen Winzer-Glühwein auch außerhalb des Wochenendes verköstigen möchte, hat dazu am Weihnachtsstand mit winterlichen Naschereien innerhalb der Arcaden Gelegenheit. Am Stand kann der Winzer-Wein in liebevoll gestalteten Flaschen für den heimischen Verzehr erstanden werden.

Winter Wonder Land, 10.12.-12.12, 17.12.-19.12. & 21.12.-23.12. jew. von 16-22h, Köln Arcaden, Kalker Hauptstraße 55 (Kalk), Tickets für die Eisstock-Bahnen gibt es hier: kulturhafen.ticket.io

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!