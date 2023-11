Winterzauber in der ältesten Brauerei Kölns

Die besinnliche Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr kehrt auch der BRAUWELT Wintermarkt in der ältesten Brauerei und Brennerei Kölns zurück! Vom 17. November bis zum 23. Dezember öffnen sich auf dem Brauereigelände bereits zum zweiten Mal die Tore, wo sich lokale Betriebe aus Köln präsentieren. An jedem Freitag, Samstag und Sonntag erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot in gemütlichen Ständen. Diese stammen von engagierten Unternehmen aus der Nachbarschaft und laden dazu ein, die festliche Atmosphäre zu genießen.

Ein besonderes Highlight sind die winterlichen Glühkreationen aus der hauseigenen Brennerei, die vor Ort verkostet werden können. Die perfekte Gelegenheit, sich von den einzigartigen Aromen verzaubern zu lassen.

Das Veranstaltungsprogramm bietet zudem zahlreiche Highlights:

🎄 Freitag, 17. November: Eröffnungsfeier mit Live-Musik von Taka JC um 18 Uhr.

🎄 Jeden Samstag: Live-Musik mit Taka JC ab 18 Uhr.

🎄 Jeden Sonntag: Kinder- und Familiennachmittag mit Stockbrot am Lagerfeuer.

🎄 Freitag, 22. Dezember: Weihnachtseinsingen mit Blasmusik um 17 Uhr.

🎄 Samstag, 23. Dezember: „Die Tanne brennt“ - Weihnachtsfeuer ab 17 Uhr.

Brauwelt Köln, Kalker Hauptstr. 260, 51103 Köln

