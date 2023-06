Eine Initiative der IHK zu Köln, der Bundesagentur für Arbeit Köln und der Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG Zum Startschuss in die Sommerferien veranstaltet die Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer zu Köln und der Agentur für Arbeit Köln eine Last-Minute-Ausbildungsbörse. Hinter dem Aufruf „Wir suchen Dich!“ stehen am Donnerstag, den 22.06., zwischen 10.00 bis 15.00 Uhr im Eden Hotel Früh am Dom in der Sporergasse 1, 50667 Köln, mehr als 20 lokale Unternehmen mit verschiedensten Ausbildungsberufen den Interessierten als Ansprechpartner zur Verfügung.

Einmalig ist, dass bei gegenseitigem Interesse ein Ausbildungsvertrag vor Ort unterschrieben und durch die IHK zu Köln direkt eingetragen werden kann. Damit steht dem Start ins Berufsleben nach den Sommerferien nichts mehr im Wege. Angesprochen sind SchulabgängerInnen, UmschülerInnen, Menschen mit individuellen und unkonventionellen Lebensläufen (Inklusive Ausbildungsplätze) und StudienabbrecherInnen. Zudem werden Ausbildungsplätze in Teilzeit angeboten. Interessierte sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Dann geht es im wahrsten Sinne hoch hinaus in die Früh Lounge und vielleicht sogar zum langersehnten Traumjob. Man kann ohne Anmeldung einfach vorbeikommen und seinen zukünftigen Ausbildungsbetrieb finden.

