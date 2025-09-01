WohneNRW-Tage 2025

Foto v.l.n.r.: Andree Haack, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales der Stadt Köln, GAG-Vorständin Anett Barsch, Daniel Sieveke, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, Alexander Rychter, Verbandsdirektor VdW Rheinland Westfalen.

Neuen, überwiegend öffentlich geförderten Wohnraum errichtet die GAG Immobilien AG in einem weiteren Neubauvorhaben am Ossendorfer Weg in Köln-Bilderstöckchen. Im Rahmen des „WohneNRW-Tages“ informierten sich Daniel Sieveke, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, und Andree Haack, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales der Stadt Köln, vor Ort vom Stand des Projekts und dem GAG-Engagement für bezahlbaren Wohnraum in der Rheinmetropole.

Am Ossendorfer Weg wurde ein Bestandsgrundstück durch den Ankauf einer städtischen Fläche auf rund 13.500 m² erweitert. In zwei Bauabschnitten entstehen auf dem Areal 191 Wohnungen mit einer Wohnfläche von etwa 13.000 m² sowie neue Räume für die bereits vorhandenen zwei Kindertagesstätten (drei und fünf Gruppen). Der erste Bauabschnitt ist bereits fertiggestellt, dort haben auch die beiden Einrichtungen der Trägerinstitutionen Arbeitskreis für das ausländische Kind (AaK) Köln e. V. und SKM Köln – Sozialdienst Katholischer Männer e. V. bereits ihre Arbeit aufgenommen. Rund 80 Prozent der neuen Wohnungen sind öffentlich gefördert. Die Gebäude sind im EH 55-Standard (erster Bauabschnitt) bzw. im EH 40 KFN-Standard (incl. QNG-Zertifizierung, zweiter Bauabschnitt) errichtet, die Dachflächen werden mit Photovoltaikanlagen und einer extensiven Dachbegrünung ausgestattet. Die Wärmeversorgung erfolgt u. a. über eine monoenergetische Wärmepumpe. Geplant wurde das neue Quartier von Lorber Paul Architekten aus Köln, die als Sieger aus einem Mehrfachbeauftragungsverfahren hervorgegangen sind. Fertiggestellt wird das neue Quartier voraussichtlich Ende 2026. Der im vergangenen Jahr abgeschlossene erste Bauabschnitt gehörte zu den mehr als 1.300 modernisierten und neu errichteten Wohnungen in 2024. Annähernd 1.000 davon sind öffentlich gefördert. Die rund 560 Neubauwohnungen stellten fast ein Drittel aller im Vorjahr in Köln errichteten neuen Wohnungen dar. Und mehr als 1.600 Wohnungen befanden sich Ende 2024 im Bau oder in der Modernisierung.

„Dieses Projekt zeigt exemplarisch, wie wir durch Nachverdichtung mehr und zeitgemäßen Wohnraum realisieren. Mehr als fünfmal so viele Wohnungen wie vorher stehen nach der Fertigstellung zur Verfügung. Und die werden den heutigen Bedürfnissen der Mieterinnen und Mieter ebenso gerecht wie den Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klimaschutz“, sagt GAGVorständin Anett Barsch. „Darüber hinaus sind sie dank der Förderbedingungen des Landes NRW für die Menschen bezahlbar“ betont ihre Vorstandskollegin Anne Keilholz.

Daniel Sieveke, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen: „Wohnen soll schonend fürs Portemonnaie und für die Umwelt sein.

Die GAG Immobilien AG geht mit bestem Beispiel voran. Modern, ökologisch und bezahlbar: Mit Hilfe von CO2-reduziertem Beton entstehen hier insgesamt 191 Wohneinheiten, von denen insgesamt 80 Prozent, also 152 Wohneinheiten, öffentlich gefördert werden. Mit Dachbegrünung, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpe und Zisternen zur Regenwassernutzung sowie Versickerung in Rigolen werden in Köln-Ehrenfeld Maßstäbe für ein klimaschonendes und klimaangepasstes Veedel gesetzt. Gefördert mit 22,24 Millionen Euro aus der öffentlichen Wohnraumförderung. Insgesamt stehen bis 2027 10,5 Milliarden Euro für die öffentliche Wohnraumförderung in NordrheinWestfalen bereit und machen damit Nordrhein-Westfalen zum ‚place to bau‘“.

Andree Haack, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales der Stadt Köln: „Der ‚WohneNRW-Tag‘ zeigt, wie wichtig eine starke Wohnungsbaupolitik für unsere Stadt ist. Die beiden Förderprojekte, für die wir im Januar die Förderbescheide überreichen konnten, sind hervorragende Beispiele dafür, wie wir in Köln bezahlbaren Wohnraum schaffen: Am Ossendorfer Weg entstehen 191 neue Wohnungen mit 80 Prozent öffentlicher Förderung plus erweiterte Kita-Plätze, im Quartier ‚Sürther Feld' 35 barrierefreie Wohnungen mit inklusiven Wohngruppen. Solche Projekte tragen dazu bei, dass attraktive, vielfältige Quartiere in Köln entstehen, die unterschiedlichste Zielgruppen ansprechen."

Der öffentlich geförderte Wohnungsbau steht im Mittelpunkt beim „WohneNRW-Tag“. Initiiert wurde er vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW in Kooperation mit dem VdW Rheinland Westfalen, Haus & Grund Nordrhein-Westfalen sowie dem BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen – kommunale Gesellschaften, Genossenschaften, soziale Träger, große und mittelständische private Unternehmen.