Gemeinsam Frauengesundheit voranbringen

Tatkräftige Frauen bringen gemeinsam Frauengesundheit voran – auf dem 5. Women’s Health Day am 27. April 2024 in Köln (von links nach rechts: Nina Giegel (MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH), Dr. Antonie Danz (Ernährungsexpertin und Referentin), Ulrike Borchert (Initiatorin Women‘s Health Day), Dr. Angela Maas (Moderatorin), Insa Becker (Stellv. Hotel Managerin, Lindner Hotel Köln City Plaza), Melina Klein (Eventmanagerin, Borchert & Schrader PR), Paula Maletz (Convention Sales Manager, Lindner Hotel Köln City Plaza))

Lange gesund zu bleiben, ist nicht nur möglich, sondern kann auch Spaß machen. Der bereits fünfte Women‘s Health Day (27. April 2024, 9:00-17:30 Uhr, Lindner Hotel City Plaza in Köln) lädt dazu ein, die eigene Gesundheit zu fördern – mit einem Tag voll frischer Informationen, Ideen und Anregungen, die dazu beitragen, das körperliche und geistige Wohlbefinden zu verbessern. Ergänzend zu den Fachvorträgen von Expertinnen und praktischen Übungen können sich die Teilnehmerinnen aufs Informieren und Ausprobieren in Themenlounges der Produktpartner freuen. Der Women’s Health Day richtet sich an Frauen, die sich privat oder beruflich mit Gesundheitsthemen befassen und sich über aktuelle Konzepte und neue Ansätze informieren möchten.

Tickets zur Teilnahme am Women’s Health Day 2024 inkl. Lunch, Tagungsgetränken, Rahmenprogramm und hochwertiger Give-away-Tasche gibt es für 119,00 Euro unter www.koelnticket.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Weitere Informationen unter www.womenshealthday.de

