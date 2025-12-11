WundWunschAktion 2025

Petra Wund, Mitglied im Stiftungsrat der Josef Wund Stiftung, und Katrin Sadroschinski, Senior Project Managerin der Stiftung, überreichten die Urkunden an lokale und überregionale Initiativen aus den Bereichen Kinder- und Jugendförderung, Schule, Vereinssport, Unterstützung in besonderen Lebenslagen sowie Naturschutz.

Seit 2019 unterstützt die Stiftung mit der WundWunschAktion Projekte an den drei Thermenstandorten Euskirchen, Sinsheim und Titisee-Neustadt. Die Mitarbeitenden der Thermen schlagen die Projekte selbst vor und entscheiden in einer Abstimmung über die Vergabe der Spendensummen.

Pro Standort erhält der erstplatzierte Vorschlag 1.000 Euro, zwei weitere Einrichtungen jeweils 750 Euro und alle weiteren 500 Euro.

Petra Wund sagte: „Wir sind stolz auf das gesellschaftliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Therme Euskirchen. Die WundWunschAktion zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel wir gemeinsam bewegen können, wenn wir Verantwortung füreinander übernehmen. Sie stärkt die Region und verbindet die Menschen. Zugleich bringt die Aktion zum Ausdruck, wie eng wir uns der Therme-Gruppe und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden fühlen.“

Wie in jedem Jahr wurde zudem das ‚WundWunschAss‘ verliehen – eine Anerkennung für die Mitarbeitenden, deren Vorschlag die meisten Stimmen erhalten hat.

Geförderte Organisationen und Projekte 2025 in der Reihenfolge der Mitarbeitenden-Wahl:

Theaterprojekt „Mein Körper gehört mir“| Förderverein der GGS Weststadt der Stadt Euskirchen e.V. | 1.000 €

Erlebnisse für Senioren | Lebensfreude schenken e.V. | 750 €

Trommelprojekt „Die Supertrommler“ | Förderverein Hans-Verbeek-Schule |750 €

Raum der Sinne | Gemeinschaftsgrundschule Brühl Badorf | 500 €

Zirkusprojekt | Förderverein der Kinderkurse Swisttal e.V. | 500 €

Stiftung Wilderness International Deutschland | 500 €

„Martinswecken für alle“ | Fussballkreis Euskirchen im Fußball-Verband Mittelrhein e.V. | 500 €

Arbeitskreis für Natur- und Umweltschutz Asbacher Land | ANUAL e.V. | 500 €

Jugendabteilung der Handball Spielgemeinschaft Euskirchen | 500 €

Einheitliche Shirts für die C-Jugendmannschaft | TV Palmersheim 1920 e.V. | 500 €

Selbstverteidigungs- und Trainingsausrüstung für Jugend | KampfKunstSchule Tangun e.V. | 500 €

Über die Josef Wund Stiftung

Die Josef Wund Stiftung setzt die Ideen ihres Gründers fort: Sie gibt Impulse für gesellschaftlichen Fortschritt und unterstützt Menschen, die mit Engagement und Leistungswillen etwas bewegen wollen. Leitgedanke ist dabei das Prinzip Fördern durch Fordern. Schwerpunkte der Stiftung sind Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kreativität. Eine besondere Rolle spielt das Thema Wasser: Mit der Wundine Schwimmakademie fördert die Stiftung das Schwimmenlernen von Kindern, mit dem Undine Award zeichnet sie seit 2022 unter dem Motto „Wasser für den Menschen“ innovative Projekte und Initiativen mit insgesamt 60.000 Euro Preisgeld aus. Die Josef Wund Stiftung wurde vom Architekten und Unternehmer Josef Wund gegründet.

Weitere Informationen unter www.jw-stiftung.org.