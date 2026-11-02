Yue Cao gewinnt Wettbewerb für die Gaffel-Kölschglas-Edition

Dieses Kölschglas hat Nerven. Und zwar jede Menge. Mit kräftigen Farben und verschlungenen Linien, die an die Vernetzungen der Nervenzellen im Gehirn erinnern, zeigt Yue Cao, was auch beim gemeinsamen Kölsch entsteht: Aus vielen einzelnen Kontakten wächst ein lebendiges Netzwerk aus Gesprächen, Begegnungen und Gemeinschaft.

Mit ihrem Entwurf „Connection Between Inner and Outer“ gewinnt Yue Cao den diesjährigen Wettbewerb der Kölschglas-Edition zur ART COLOGNE, der von Gaffel mit einem Preisgeld von 1.111 Euro ausgestattet wird. Die Siegeredition wird zudem in einer limitierten Auflage von 1.500 Exemplaren produziert. Die Gläser kommen in ausgewählten Kölner Gastronomien zum Einsatz und sind zudem im Gaffel Shop erhältlich.

„Yue Cao macht mit ihrem Entwurf auf eine überraschende und sehr moderne Weise sichtbar, was beim gemeinsamen Kölsch entsteht: Gespräche, Begegnungen und Verbindungen“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing der Privatbrauerei Gaffel. „Genau dieser Gedanke passt hervorragend zu Köln und zu unserer Bierkultur.“

Yue Cao wurde 2003 in Beijing geboren und lebt und arbeitet heute in Köln. Sie studiert an der Kunsthochschule für Medien und beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Arbeit unter anderem mit Malerei, Fotografie und Installationen.

„Der einzigartige Wettbewerb bietet jedes Jahr aufs Neue den willkommenen Anlass, sich mit der Kölschstange als mobilem Träger von Kunst auseinanderzusetzen. Ich gratuliere Yue Cao zu ihrem großartigen Entwurf, der einmal mehr das Miteinander, das bei einem gemeinsamen Getränk entsteht, in den Vordergrund rückt“, ergänzt Heike Ander, Kuratorin an der Kunsthochschule für Medien Köln.

Seit 2012 entwickeln Studierende der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) kreative Konzepte für eine exklusive Gaffel-Kölschglas-Edition. Aus mehr als 150 eingereichten Entwürfen wurden bislang 15 außergewöhnliche Kölschstangen realisiert, die Kunst und kölsche Braukultur auf besondere Weise miteinander verbinden.

Die künstlerisch gestalteten Gläser werden erstmals gemeinsam in einer Sonderschau auf der Messe präsentiert und geben einen eindrucksvollen Einblick in die Vielfalt und Kreativität der vergangenen Editionen.

„Wir feiern die langjährige Kooperation mit Gaffel in diesem Jahr mit einer Sonderschau“, betont Daniel Hug, Director ART COLOGNE. „Der Entwurf der Künstlerin Yue Cao fügt sich nahtlos in die Reihe hervorragender Arbeiten ein, die aus der Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren entstanden sind.“

Preisverleihung der Gaffel-Kölschglas-Edition zur ART COLOGNE: Samstag, 7. November 2026, 16 Uhr, ART COLOGNE, VIP-Club, Halle 11.1, Koelnmesse