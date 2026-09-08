Zehn Jahre Partnerschaft

Sportlich läuft es für den SV Bergisch Gladbach 09 bestens: Nach der Meisterschaft in der Mittelrheinliga ist die Mannschaft im Sommer in die Regionalliga West aufgestiegen. Gleichzeitig gibt es auch abseits des Platzes Grund zum Feiern: Seit genau zehn Jahren verbindet den SV 09 und die Privatbrauerei Gaffel eine enge Partnerschaft.

„Wir gratulieren dem SV Bergisch Gladbach 09 ganz herzlich zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Regionalliga West“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing von Gaffel. „Dass dieser große sportliche Erfolg ausgerechnet in unser gemeinsames Jubiläumsjahr fällt, macht das alles noch schöner.“

Gaffel Kölsch wird sowohl im Vereinsheim als auch in der BELKAW Arena ausgeschenkt. Auch das Stammhaus des SV 09, das Wirtshaus am Bock, ist eng mit Gaffel verbunden.

„Gaffel begleitet uns inzwischen seit zehn Jahren verlässlich und mit großer Verbundenheit zum Verein“, sagt Jörg Tacke, Vorstand Marketing/Kommunikation des SV Bergisch Gladbach 09. „Eine solche langfristige Partnerschaft ist für uns besonders wertvoll.“

Mit dem Aufstieg beginnt für den SV 09 nun ein neues sportliches Kapitel. Gaffel und der SV 09 wollen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit auch in der Regionalliga West fortsetzen und gemeinsam für weitere Erfolge sorgen.