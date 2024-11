Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Der 25. November markiert den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und zugleich den Beginn der Orange Days, einer Kampagne der Vereinten Nationen, die sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen richtet. Weltweit soll damit auf die alltägliche Gewaltgegen Frauen und Mädchen sowie sexualisierte Gewalt und Femizide aufmerksam gemacht werden.

Unter dem Motto „Köln gegen Gewalt an Frauen“ finden auch in Köln jedes Jahr zahlreiche Aktionen statt, um ein Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu setzen. Die Veranstaltungen werden gemeinsam vom Aktionsbündnis Orange Days unter Federführung des Amts für Gleichstellung von Frauen und Männern der Stadt Köln und in Kooperation mit dem Arbeitskreis „Gegen Gewalt an Frauen“ und der Kölner Frauenserviceclubs organisiert.

Als Zeichen der Unterstützung werden auf dem Dach des Hauptstellengebäude der Kreissparkasse Köln am Neumarkt heute orange Fahnen wehen.

Weitere Informationen zur Kampagne sind im Internet unter www.orange.koeln abrufbar.

Die Kreissparkasse Köln bekennt sich zur Achtung von Menschenrechten und setzt sich für mehr Gleichstellung ein. So zählt sie auch zu den 17 Unternehmen, die sich in dem Kölner Bündnis „Mit Frauen in Führung“ zusammengeschlossen haben, einem Netzwerk mit dem Ziel, Unternehmen schneller und effektiver geschlechterfair aufzustellen.