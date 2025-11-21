Zeitreise zu legendären Heinzel von Köln

Wenn sich die Altstadt in festlichen Lichtern zeigt und der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein über den Alter Markt zieht, öffnet auch der „Heinzelexpress“ wieder seine Türen: Die Kölner Zeitreise-Experten von TimeRide entführen Besucher in die geheimnisvolle Welt der legendären Heinzel zu Köln.

Im liebevoll restaurierten Oldtimer-Bus auf dem Weihnachtsmarkt zwischen Alter Markt und Heumarkt erleben große und kleine Gäste ein rund zehnminütiges Virtual-Reality-Abenteuer, das sie mitten hineinführt in die sagenumwobene Unterwelt der fleißigen Heinzel. In eindrucksvollen 360°-Szenen erkunden die Fahrgäste historische Handwerksstätten des 19. Jahrhunderts – vom Bäcker über den Steinmetz bis zum Zimmermann – und begegnen dabei den charmanten Wichteln, die einst das nächtliche Leben Kölns prägten.

Das Erlebnis basiert auf dem bekannten Gedicht von August Kopisch aus dem Jahr 1836 und wurde von TimeRide mit viel Liebe zum Detail weitergedacht. Dank modernster VR-Technologie, stimmungsvoller Musik und der bekannten TimeRide-Figur Pitter, dem kölschen Straßenbahnfahrer, erhält die Legende ein überraschendes neues Ende. „Mit dieser besonderen Weihnachtsattraktion möchten wir Familien und Touristen mitten ins Herz der kölschen Folklore führen“, sagt Jonas Rothe, Geschäftsführer der TimeRide GmbH. „Im Oldtimer-Bus auf dem Heinzels Weihnachtsmarkt entsteht eine Atmosphäre, die Geschichte, Gemütlichkeit und Weihnachtszauber auf einzigartige Weise verbindet.“

Weihnachtszauber für die ganze Familie

Der „Heinzelexpress“ ist zwischen den Weihnachtsmärkten am Alter Markt und Heumarkt ab dem kommenden Montag täglich bis 23. Dezember 2025 geöffnet – jeweils von 11 bis 22 Uhr. Alle zehn Minuten startet eine neue virtuelle Fahrt für bis zu 16 Personen – so kommen Besucher ohne lange Wartezeiten in den Genuss der besonderen Zeitreise. Das Erlebnis ist in deutscher, englischer und niederländischer Sprache verfügbar.

Tickets sind ab 7,00 Euro (ermäßigt) erhältlich – vor Ort oder online unter www.timeride.de. Eine Vorbuchung wird empfohlen