„Zohan“, „Prija“ und „Reeva“

Der Kölner Zoo hat heute die drei Ende November 2025 geborenen Asiatischen Löwen der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie sind ab sofort regelmäßig zusammen mit der elfjährigen Mutter „Gina“ auf der Außenanlage des Kölner Löwen-Bereichs für die Zoo-Gäste zu sehen.

Es handelt sich um zwei Weibchen und ein Männchen. Die Weibchen heißen „Prija“, was auf Alt-Indisch so viel wie „die Geliebte“ bedeutet, und „Reeva“, übersetzt „der Stern“. Das Männchen wurde von den Tierpflegerinnen auf den Namen „Zohan“, „Geschenk Gottes“, getauft. Vater ist der neunjährige Kater „Navin“, der ebenfalls mit auf der Anlage zu sehen ist. Beide Elterntiere kümmern sich vorbildlich und füllen ihre Rolle sehr gut aus.

In den ersten Wochen nach der Geburt verblieb der Nachwuchs in der Wurfhöhle bei Mutter „Gina“. Wie auch in der Wildnis, brauchen Löwenjunge zunächst sehr viel Ruhe, da sie noch wenig entwickelt und somit verletzlich sind. Nach und nach erweiterten die drei ihren Radius bis zum Vorgehege. Vergangene Woche erhielten die Jungtiere die letzte von drei Impfungen. Die Grundimmunisierung ist damit abgeschlossen – eine weitere wichtige Voraussetzung für den Gang auf die Außenanlage, die sie immer mutiger erkunden.

Das Gewicht der Jungtiere beträgt zwischen 12 und 13 Kilogramm. Sie sind proper und ausgesprochen fit. Als Nahrung nehmen die drei immer noch beinahe ausschließlich Milch zu sich. Parallel fangen sie an, sich für Fleisch zu interessieren.

Erhaltungsprogramme in Zoos

Der Kölner Zoo hält seit gut 25 Jahren Asiatische Löwen. Insgesamt 18 Jungtiere erblickten am Rhein schon das Licht der Welt. Löwen, inklusive der Löwen in Afrika, sind inzwischen als Art von der Weltnaturschutzunion (IUCN) auf der Roten Liste als „gefährdet“ (vulnerable) geführt. Die letzten der einst weit verbreiteten Asiatischen Löwen haben sich im und um den Gir Nationalpark, gelegen im nordwestindischen Bundestaat Gujarat, gehalten. Dort schützte man die verbliebenen 20 bis 50 Tiere effektiv. Ihre Population war die Basis für die nun inzwischen wieder mehr als 600 Löwen im Gir Wald-Ökosystem und die insgesamt 150 Asiatischen Löwen des Erhaltungsprogramms (EEP) in Europäischen Zoos.

Die Kölner Nachzuchten sind für diese Erhaltungsprogramme sehr wichtig.

Zoo-Tickets unter www.koelnerzoo.de online kaufen und viele Vorteile sichern: