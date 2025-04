Zoodirektor erhält Landesverdienstorden

Der Direktor des Kölner Zoos hat am 02. April den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen entgegengenommen. Pagel erhielt den Orden im Rahmen einer Feierstunde in der Düsseldorfer Staatskanzlei aus Händen von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Prof. Pagel: „Diese Auszeichnung bedeutet für mich sehr viel. Sie erfüllt mich mit Stolz und ist für mich eine Ehre. Damit würdigt man nicht nur meine jahrzehntelange Arbeit, sondern zeigt, dass ich mich für ein wichtiges Thema stark gemacht habe. Zudem erfüllt es mich auch mit Dankbarkeit dafür, dass ich meine Herzensangelegenheit zum Beruf machen durfte. Artenschutz und Bildung sind insbesondere für die Zukunft der Menschheit von ausschlaggebender Bedeutung.“

Pagel ist seit 1991 im Kölner Zoo beschäftigt. Zuerst war er als Kurator tätig, seit 2007 ist er Vorstandsvorsitzender und Direktor des Kölner Zoos. Zusammen mit dem Team des Kölner Zoos hat er diesen weiterentwickelt und zu einem führenden Artenschutz- und Bildungszentrum der Region und damit zu einer der führenden Einrichtungen seiner Art in Deutschland geformt. Er stand sowohl dem deutschen wie auch dem weltweiten Zooverband als Präsident vor und hat beide maßgeblich geprägt. Zudem ist er Mitglied im Tierschutzbeirat NRW sowie in der Spezialistengruppe für asiatische Elefanten der Weltnaturschutzunion und bekleidete zahlreiche weitere Ehrenämter.

„Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen, die diesen Weg mit mir gemeinsam gegangen sind und mich stets unterstützt haben. Und natürlich gilt mein Dank meiner Frau und meinen Töchtern, die mich immer unterstützt haben und mitunter haben auf mich verzichten müssen.“

Aus der Laudatio von Ministerpräsident Hendrik Wüst:

„Zwischen den Zoos heute und denen, die die Älteren von uns als Kinder kennengelernt haben, liegen Welten. Die Zoos von heute werden den Tieren viel besser gerecht und sie sind für die Besucherinnen und Besucher zu echten Erlebnisräumen geworden. Einer, der einen großen Teil dieser Veränderung mitgestaltet hat, ist Professor Theodor Pagel. Seit fast 35 Jahren steht er im Dienst des Kölner Zoos. Seit 2007 als dessen Direktor. Seitdem setzt er sich mit seinem Team für eine moderne, artgerechte Haltung für die Tiere im Kölner Zoo ein. Er schafft es, auch die Besucherinnen und Besucher zu begeistern. Ob Regenwaldhaus oder der Bergische Bauernhof, der Elefantenpark, der Hippodom oder die Tigeranlage mit dem Besucher-Canyon – alles große Attraktionen für Jung und Alt. Bei seiner Arbeit hilft, dass Theodor Pagel mit anderen Zoos weltweit vernetzt ist. Professor Pagel war 2013 bis 2016 Präsident des Verbands der Zoologischen Gärten und 2019 bis 2021 Präsident der World Association of Zoos and Aquaria. Und er ist außerdem weiter im Vorstand der European Association of Zoos and Aquaria. Er lehrt an der Universität zu Köln und hat ein Naturschutzprojekt in Vietnam geleitet. Gemeinsam mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und dem „Endangered Primate Rescue Center“ hat er ein Programm zur Auswilderung von Primateninitiiert.“

Der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Jahr 1986 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen auf Vorschlag der damaligen Landesregierung unter Ministerpräsident Johannes Rau den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen gestiftet. Er wird an Bürgerinnen und Bürger verliehen, die außerordentliche Verdienste für unser Land Nordrhein-Westfalen und die Menschen erworben haben. Er ist auf 2.500 Ordensträgerinnen und Ordensträger begrenzt. Neben Pagel mitausgezeichnet wurden heute u.a. Persönlichkeiten wie Bundesministerin a.D. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger oder Prof. Dr. Ulf Dittmer.

Der Kölner Zoo ist mit rund 12.000 Tieren aus gut 750 Arten einer der vielfältigsten in ganz Europa – und seit 1860 ein unverwechselbares Stück Köln. Er vereint Tradition mit Innovationskraft und verbindet Freizeit und Erholung mit Wissenschaft und Forschung. Der Kölner Zoo setzt auch international immer wieder Maßstäbe – z.B. beim Bau moderner Tierhäuser oder bei seinem umfangreichen Artenschutzengagement. Honoriert wird dies von jährlich mehr als 1 Million Gästen.