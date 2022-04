Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel verlängert

Der Aufsichtsrat des Kölner Zoos hat auf seiner jüngsten Sitzung den Vertrag von Prof. Theo B. Pagel, 61, als Vorstandsvorsitzender und -sprecher der AG Zoologischer Garten Köln bis 31. Januar 2027 verlängert. Er würdigt damit die Arbeit Pagels, der auch außerhalb des Kölner Zoos aktiv und einflussreich ist. So stand er bis vergangenen November dem Weltzooverband (WAZA), der Dachvereinigung wissenschaftlich geführter Zoos weltweit, als Präsident vor. Er amtiert derzeit als Past-President. Außerdem ist er Mitglied des Councils des Europäischen Zooverbands (EAZA) und im Vorstand des Verbands der Zoologischen Gärten (VdZ).

Pagel ist u.a. in der Lehre an der Universität zu Köln tätig, Mitglied im Tierschutzbeirat des Landes NRW und in mehreren Gremien der Weltnaturschutzunion (IUCN). Der Aufsichtsrat sieht die besonders positive Entwicklung, die der Kölner Zoo gerade in den vergangenen Jahren unter Leitung von Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg genommen hat. Zahlreiche neue Anlagen entstanden, so zuletzt das „Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus“.

Dr. Ralf Unna, Aufsichtsratsvorsitzender des Kölner Zoos, sagt: „Der Zoo ist unter Leitung von Prof. Pagel lokal wie international äußerst hoch angesehen. Wir freuen uns, dass er für eine weitere Berufung zur Verfügung steht. Wir haben seinen Vertrag gerne verlängert. Prof. Pagel behält er immer das Ziel vor Augen bei Haltung, Tierwohl, Bildung, Forschung und Naturschutz innovativ Maßstäbe zu setzen. Wir wünschen ihm dabei weiterhin viel Erfolg.“

Pagel: „Auch ich freue mich sehr, dass ich der wunderbaren Einrichtung Kölner Zoo für weitere Jahre vorstehen darf. Meine Lebensplanung sieht vor, nach dann 36 Jahren Kölner Zoo, davon 20 als Zoodirektor, mit 66 Jahren in Ruhestand zu gehen. Bis zum Ende meiner Amtszeit habe ich, gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Christopher Landsberg und dem gesamten Zoo-Team, noch viel vor. Es gilt, den Kölner Zoo weiter zu einem führenden Naturschutz- und Bildungszentrum auszubauen. Weiterhin werde ich mich in verschiedenen internationalen Gremien für den Erhalt der Artenvielfalt einsetzen. Darüber hinaus ist es mir Anliegen, unsere Artenschutzprojekte langfristig zu sichern sowie unseren Gästen – gerade in schwierigen Zeiten – durch begeisternde Tiererlebnisse Erholung, Ablenkung und Zerstreuung zu bieten.“

Moderne Zoos nehmen heutzutage eine Fülle gesamtgesellschaftlich bedeutender Aufgaben wahr. Rund 700 Millionen Menschen weltweit besuchen jährlich Zoologische Gärten. Im Kölner Zoo sind es in normalen Jahren mehr als 1 Million Besucher. 22.000 junge Menschen lernen Jahr für Jahr in der Zooschule, wie wichtig Tier- und Naturschutz sind. Mit mehr als 2,2 Millionen Euro hat der Kölner Zoo allein in den vergangenen elf Jahren Artenschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt. Die Zahlen belegen, wie leistungsfähig und bedeutend der Kölner Zoo ist.

