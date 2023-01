Zum Jahreswechsel

Köln ist nicht nur die Stadt des Kölsch, sondern auch der Heiligen Drei Könige, deren Gebeine im Dom aufgebahrt sind. In früheren Zeiten war es kölsche Tradition, sich am 6. Januar, dem Dreikönigstag, auf das neue Jahr einzustimmen. „In Köln ging es früher nach der Dreikönigsmesse in die Brauhäuser“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Wir haben diese Tradition wieder eingeführt und das Dreikönigstrinken ins Leben gerufen.“ Am Dreikönigstag wird im Gaffel am Dom mit Wiess oder Kölsch auf das neue Jahr angestoßen. Auch ein echtes Urgestein der kölschen Gastronomie lädt zum Dreikönigstrinken ein. Das Lederer liegt im Schatten des Doms und damit in unmittelbarer der Nähe zum Dreikönigenschrein.

